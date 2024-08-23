В рамках областного конкурса «Автоклуб48» в конце июля в селе Ровенка состоялось праздничное мероприятие, посвящённое малой родине. В нем приняли участие глава сельского поселения Каверинский сельсовет И.Н. Паршинцев, местные жители разных возрастов, гости из близлежащих населённых пунктов Тамбовской и Воронежской областей.

Организаторы мероприятия, среди которых заведующий сельским клубом А.В. Якимов, представили гостям интересные мастер-классы, выставку декоративно-прикладного творчества. Работниками культуры МБУК «Добринская ЦКС» Александром Дорофеевым, Александром Ходыкиным, Ольгой Матыциной, Светланой Слесь и другими была подготовлена насыщенная концертная и дискотечная программы. Привлекали внимание зрителей не только выступления солистов и коллективов, но и театрализованные фрагменты в исполнении местных самодеятельных артистов, а также русское гостеприимство с вкусными угощениями.

В 2024 году праздник села проводился в Год семьи, и поэтому в мероприятии активное участие приняли семьи, прожившие на родной земле немало лет и внесшие достойный вклад в развитие своего села. Жители поселения и гости целыми семьями участвовали в конкурсной и танцевальной программах. Организаторы праздничного мероприятия, в том числе ведущая Т.А. Жоржикова, постарались создать для всех присутствовавших хорошее настроение, оставив в сердцах селян самые яркие впечатления и массу позитивных эмоций.

«В регионе реализуется большое количество социальных и экономических программ, направленных на развитие региона. На цель, чтобы молодежь гордилась своей малой родиной и видела перспективы для жизни и карьеры в Липецкой области», — отмечает губернатор региона Игорь Артамонов.