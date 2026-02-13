Красиво, ярко, современно!

В селе Дурово накануне новогодних торжеств после капремонта открылся обновленный Дом культуры.

Здание, в котором он располагается, мне хорошо знакомо. Здесь проходили выездные концерты и дискотеки, сельские сходы, участие в которых в разных амплуа не раз принимал ваш покорный слуга. Скажу честно: и внутри, и снаружи клуб с каждым годом выглядел все более удручающе. А когда в нескольких местах прохудилась крыша и с потолка в зрительном зале начали падать куски штукатурки, показалось, что культурной жизни дуровцам больше не видать.

Из истории вопроса. Годом открытия местного СДК считают 1960-й, а через 19 лет к основному помещению, в котором селяне пели и плясали, пристроили еще одно. Как результат — под общей крышей, вместе с объектом культуры, разместилась сельская администрация и библиотека. Проблемы здания начались, когда обнаружились просчеты строителей при монтаже кровли и системы водоотведения. В результате неверных расчетов дождевая вода попадала на стены, которые стали обрастать трещинами. За стенами начал разрушаться фундамент. И пошло-поехало.

Начальник Дуровского территориального отдела Любовь Жданова вспоминает, как в 2021-м году она обратилась с просьбой о спасении «очага культуры» к руководителю ООО «Добрыня» Владимиру Арустамову. К чести инвестора, он оперативно выделил необходимые средства для укрепления фундамента и заливки отмостки. Начало большому делу в виде капитального ремонта здания Дома культуры, которое с момента постройки ни разу не ремонтировалось, было положено. Затем тогда еще Дуровскому сельскому поселению оказали финансовую помощь губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и глава Добринского муниципального района Александр Пасынков. Так над клубом появилась новая крыша с водостоками, во всем здании установили пластиковые стеклопакеты, сделали подвесные потолки типа «армстронг» со светодиодными светильниками, заново построили санузел, оборудовав его системой вентиляции.

— В рамках программы «Инициативное бюджетирование», — говорит Л. Жданова, — наша заявка прошла отбор, благодаря субсидии из областного бюджета и софинансированию со стороны ООО «Добрыня» нам удалось сделать вентилируемый фасад и новую входную группу. В следующем году мы вновь заявились для участия в этой же программе. Как и в первый раз, деньги на капремонт на условиях софинансирования поступили из областного бюджета и от ООО «Добрыня», и мы начали внутреннюю отделку.

В клубе полностью заменили электропроводку, выровняли и покрасили внутренние стены, поменяли полы, возвели новый сценический подиум, заменили все двери. Большое внимание в ходе ремонта уделили зрительному залу и фойе, помещениям, которые предназначены для встреч, праздников и творческих вечеров.

Интересная деталь: в ходе капремонта особое внимание уделили сохранению его исторического облика. Речь идет о лепнине, обрамляющей дверные проемы. Она украшает здание с момента его открытия. Её полностью сохранили как неотъемлемую часть обновленного интерьера и напоминание о богатой истории этого места.

Но это еще не все приятные моменты, связанные с капремонтом. В зрительном зале появились пятьдесят новых удобных кресел. Одежда сцены — фронтальный занавес, тканевые кулисы, потолочные фартуки — скоро займут свое место.

Фойе тоже преобразилось и стало весьма уютным. Для создания домашней атмосферы здесь установили мягкие диванчики, журнальный столик, вместительную вешалку для верхней одежды, столы для настольных игр, стойки для домашних цветов. Большое настенное зеркало и два кресла скоро будут доставлены в Дурово. Отметим, что все приобретения для ДК производились за счет средств местного бюджета.

Заведующая Дуровским клубом Наталия Долгошеева сегодня в роли гостеприимной хозяйки. Прямо в фойе — столик с чайными принадлежностями и конфетами. Главная по песням и пляскам в 1993 году окончила Липецкое областное училище культуры, является участницей местного вокального ансамбля «Дуровские девчата», рада каждому зашедшему на огонек.

— У нас работает пять кружков по интересам, — сообщила она, — люди разных возрастов охотно приходят к нам отдохнуть, пообщаться. Также в стенах СДК заливаем блиндажные свечи, а в планах — организовать музей старины. Это давняя наша мечта, теперь ее нужно воплотить в реальность, пока собираем экспонаты. Я заметила, что в обновленный «очаг культуры» стало приходить значительно больше народу, чем раньше. А на новогодней дискотеке впервые за много лет был настоящий аншлаг. Сейчас готовим концертную программу ко Дню защитника Отечества и небольшое представление для масленичных гуляний.