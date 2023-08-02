Юные краснинцы в однодневных походах исследуют окружающий мир, узнают об уникальных растениях и животных, получают новые знания о своей малой родине. Для ребят из школы районного центра Красное они стали доброй традицией, которую сохраняет и развивает педагог Владимир Фокин.

«Неформальная обстановка общения, новые впечатления, романтика и дух приключений всегда привлекают школьников, – рассказали в управлении образования и науки Липецкой области. — На днях старшеклассники отправились в однодневной поход по маршруту Красное – Бредихино – Яблоново (Плющань) – Красное протяженностью более 20 километров. На маршруте они познакомились с уникальной природой родного края. Особенно заинтересовало ребят урочище Плющань, которое расположено в 1,5 километра к востоку от села Яблоново и является частью заповедника Галичья Гора».

«Воспитание бережного отношения к природе родного края и экологической культуры с самого раннего возраста является необходимой частью комплекса мер по сохранению окружающей среды», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.