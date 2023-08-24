«Мастерская юных медиков» начнет работу в школе села Красное с нового учебного года. Дополнительная образовательная программа естественно-научной направленности познакомит учащихся 8-9 классов с медицинскими специальностями, правилами оказания первой помощи, основами врачебных наук. Обучать школьников будут опытные преподаватели Елецкого медицинского колледжа имени Героя Советского Союза К.С.Константиновой, сообщает управление образования и науки Липецкой области.

«Мастерская юных медиков» предоставит возможность погрузиться в мир медицины путем практических занятий, интерактивных уроков и применения современного оборудования. Программа поможет школьникам определиться с выбором будущей профессии, будет способствовать развитию научного мышления, самостоятельности и ответственности.

«Мы хотим, чтобы школьники заинтересовались медицинскими профессиями. Врачи, средний медперсонал — это очень нужные и востребованные кадры. Регион готов поддерживать будущих медиков во время обучения, а также специалистов, только начинающих карьеру», — не раз подчеркивал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Медицинские знания можно получить не только в рамках дополнительного образования, но и в классах с углубленным изучением отдельных предметов. Профильные медицинские классы созданы в Липецке, городе Грязи, Добринке, Ельце, Задонске, Усмани, Лебедянском, Чаплыгинском и Хлевенском районах. В них обучается в общей сложности более 600 школьников.