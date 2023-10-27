Соглашение о сотрудничестве в рамках реализации практик регионального инвестиционного стандарта подписали директор Агентства инвестиционного развития Липецкой области Елена Сушкова и глава Краснинского района Сергей Поляков. Муниципалитет стал первым заключившим такое соглашение по привлечению и сопровождению инвестиционных проектов. В ближайшей перспективе – подписание соглашений с другими муниципальными районами.

Краснинский муниципальный район позиционируется как одно из красивейших и экологически чистых мест Липецкой области. Здесь развита сеть автомобильных и железных дорог. Приоритетными отраслями экономики являются сельское хозяйство (растениеводство), добыча полезных ископаемых, производство пищевых продуктов, машиностроение. В районе есть земельные участки с возможностью подключения к инфраструктуре, что позволяет привлечь сюда потенциальных инвесторов, которые смогут, например, разместить теплицы, обрабатывающие производства, развивать туристическую отрасль.

«Районы Липецкой области имеют большой потенциал. Грамотно использовать свои возможности для развития экономики территорий помогут специалисты, которые заточены на поиск инвесторов, идеально подходящих под местную специфику», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Специалисты АИР помогут подобрать инвестору подходящие меры поддержки, наладить взаимодействие с финансовыми структурами, такими как банки, федеральные или региональные фонды, а также выстроить деловые связи с местными производителями.