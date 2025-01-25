В Добринке, кроме двух общеобразовательных школ, под сводами которых дети получают знания, есть и ещё одна. Туда ребятня приходит по зову сердца, чтобы овладеть профессиональными навыками в области прекрасного.

Речь про детскую школу искусств имени Н.А. Обуховой, в которой на особом месте находится отделение живописи. У его истоков стоял известный всем добринский педагог-художник Вячеслав Мальцев. Дети многих поколений с его помощью сумели отыскать в своём увлечении рисованием не только познания, но и радость и творческое вдохновение. Год за годом сюда приходят юные художники, чтобы творить вечное, прекрасное и радовать людей.

— В этом учебном году первый класс отделения живописи, — говорит педагог Нина Владиславская, — пополнили дети в возрасте с 6 до 11 лет. Практически с первых занятий ребята сдружились, поддерживали друг друга. На уроке декоративного искусства, где изучали приёмы и традиции лубочной картинки, возникла идея создать в этой технике иллюстрации к «Сказке о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина, чей юбилей отмечался в минувшем году.

Над иллюстрациями к бессмертному творению русского классика дети основательно потрудились, а затем решили отправить их на Международный конкурс. Первый блин не вышел комом, добринские таланты сразу заняли самое высокое место, получив Гран-при. Это вдохновило детей и родителей на коллективное творчество. Домашние задания юные художники стали выполнять самостоятельно, а потом устраивали импровизированные выставки с обсуждением, у кого что лучше получилось.

— Так родилась идея устроить отчётную выставку вместе с родителями, — сказала Н. Владиславская, — среди них оказался добринский самобытный художник Н.С. Илясов, отец двух сыновей Тимофея и Афанасия. А также В.С. Овчинникова с дочкой Ксенией, Ю.С. Коловицкая с дочкой Василисой. Учащиеся старших классов одобрительно относятся к такому содружеству. Это и понятно, ведь они скоро станут выпускниками. Работы старшеклассников можно увидеть на втором этаже школы искусств. Особенно хочется отметить четвероклассниц Варвару Федорову, Ксению Гаршину, Дарью Богачеву, третьеклассницу Елизавету Рязанову, активно участвующих в конкурсах различных уровней. Девочки всегда добиваются высоких результатов.

Напоминаем, что выставка творческих работ учащихся младших классов детской школы искусств имени Н.А. Обуховой, а также их родителей в эти дни размещена в фойе районного Дома культуры. Посмотреть и оценить «красочный» дебют начинающих художников, а также их родителей можно будет до конца февраля.