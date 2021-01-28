Каждый год на территории Добринского района регистрируется порядка 300-350 преступлений. Как правило, большую часть из них составляют хищения чужого имущества. Убытки предприятий и организаций, а также обычных граждан от преступных посягательств составляют десятки и сотни тысяч рублей.

Иногда причиной краж личного имущества является чрезмерная доверчивость людей и отсутствие бдительности. Ярким примером может стать случай, произошедший этим летом в Добринском районе.

В августе прошлого года в гости к своим родственникам приехала неработающая москвичка и остановилась у своей сестры. В компании с сестрой, кстати, ранее неоднократно привлекавшейся к уголовной ответственности за кражи, они часто устраивали веселые застолья. И когда средства на спиртное у принимающей стороны иссякли, хозяйка дома придумала, как решить проблему: похитила из сумочки гостьи золотые серьги и сдала их в ломбард в районном центре. На вырученные деньги воровка со стажем и ее ни о чем не подозревающая московская гостья кутили еще несколько дней. Однако, закончились и эти деньги, сестры протрезвели, тогда и обнаружилась кража.

Ущерб составил около 18 тысяч рублей. Гостья обратилась с заявлением в полицию, было возбуждено уголовное дело, которое сейчас уже направлено в суд. Гостеприимной хозяйке за кражу золотых изделий грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

В ОМВД России по Добринскому району обращаются к гражданам: будьте бдительны, храните свое имущество в надежных местах, не рассказывайте лишний раз и не демонстрируйте драгоценности, деньги и иные ценные вещи, не участвуйте в мероприятиях с распитием спиртного с людьми, уже запятнавшими себя перед законом. В противном случае, Вам, как и незадачливой московской гостье, придется обращаться с заявлением о краже в полицию.