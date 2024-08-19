Ступеньки в Петровской школе будут служить не только для того, чтобы взбежать по ним на другой этаж, но и попутно вспомнить, как правильно поставить ударение в том или ином слове…

Именно так подошли к подготовке школ, учреждений дополнительного образования, детских садов в районе, организуя ремонт нынешним летом. Как он проходил, на что в первую очередь обращали внимание ремонтники, что удалось сделать и остались ли нерешенными какие-либо из проблем? Об этом — разговор с начальником отдела образования Ириной Михайловной НЕМЦЕВОЙ.

— Полмесяца остается до начала нового учебного года. Как принято, отдел образования в августе проверяет уровень подготовки школ к 1 сентября. Наверняка и нынешний год не стал исключением.

— Нет, не стал. На сегодня отдел образования комиссионно проверил все 11 общеобразовательных организаций с 6 филиалами, 6 детских садов, 3 учреждения дополнительного образования. Для проведения ремонтных работ из бюджета было выделено около 7 миллионов рублей. Во всех образовательных организациях выполнен косметический ремонт, а в МБОУ СШ с. Нижняя Матренка капитально отремонтированы и оборудованы два кабинета (физики и химии) в рамках реализации федеральной программы «Современная школа» национального проекта «Образование».

— Речь идет о кабинетах, где оборудован центр «Точка роста»?

— Именно так. Лишь в этой школе у нас до последнего времени не было подобного центра. Теперь он есть, и во всех одиннадцати образовательных учреждениях запущены «Точки роста». Это значит, что у добринских мальчишек и девчонок школьного возраста вне зависимости от их места жительства появилась возможность бесплатно обучаться с использованием передовых технологий. Записаться в кружок или секцию, работающую на базе центра, может любой учащийся сельской школы нашего района.

Так выглядит после ремонта холл в школе п. Петровский.

— Ирина Михайловна, Вы отметили, что в основном проводился косметический ремонт. Это покраска, незначительные сантехнические работы, мелкий ремонт школьной мебели…

— Да, такую работу выполняли во всех школах, детских садах, ДЮЦ «Ритм», бассейне «Жемчужина», в детском оздоровительно-образовательном центре физической культуры и спорта. Но были и более трудоемкие и затратные работы. Я имею в виду подготовку кабинетов для проведения обновленного предмета «Труд (технология)». С 1 сентября он придет на смену действующему до сей поры школьному уроку «Технология». Это нововведение затронет учащихся начальной и основной школы, предлагая им не только традиционные занятия по работе с разными строительными материалами, но и введение в компьютерные науки, робототехнику, 3D-моделирование, создание беспилотников.

В связи с этим пришлось основательно переоборудовать кабинеты под этот обновленный предмет.

Кстати, отмечу, что в новой программе не предусматривается строгое разделение учащихся по половому признаку, как это было в советской системе образования. Формирование групп для изучения тех или иных модулей будет происходить с учетом интересов и предпочтений самих учеников и их родителей, что поддерживает индивидуальный подход и равные возможности для обучения независимо от пола. Если мальчик, к примеру, захочет постигнуть швейное мастерство или кулинарию, педагог поможет ему в этом. Точно так же, как девочку, решившую изучить тонкости слесарного производства, обучат необходимым навыкам.

Быстрее всех получилось отремонтировать и оснастить кабинеты труда лицею №1 п. Добринка, школам с. Талицкий Чамлык, п. Петровский, второй Добринской, гимназии им. И.М. Макаренкова с. Ольговка.

Учитель начальных классов лицея №1 (п. Добринка) А.Н. Титова (на фото справа) приложила немало усилий при оформлении учебного кабинета, чтобы у ее воспитанников не пропадал интерес к учебе. Это с удовлетворением отметили главный специалист — эксперт отдела образования Е.М. Злобина и директор лицея Т.М. Селиванова.

— Коль речь зашла о нововведениях в школьный курс обучения, которые заставили основательно вложиться в ремонт, нельзя не сказать и о таком предмете, как ОБЖ (это прежнее название). Для оборудования соответствующих классов тоже потребовались средства?

— Этот учебный предмет с 1 сентября 2024 года будет называться «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР). Курс станет важным шагом в формировании знаний и навыков, необходимых для обеспечения безопасности как в повседневной жизни, так и в условиях чрезвычайных ситуаций. На занятиях школьники с 8 по 11 классы смогут ознакомиться с основами военной подготовки, включая строевую и тактическую, а также получат представления о современных технологиях и узнают, как защищаться от угроз в цифровой среде.

Что касается затрат на дооборудование кабинетов, они не были столь велики, потому что для реализации обновленного учебного предмета в каждой школе имеется достаточная материальная база. Лишь МБОУ «Лицей №1» п. Добринка и МБОУ СОШ №2 п. Добринка в дополнение к имеющемуся закупили плакаты с QR-кодами, используя которые каждый учащийся может получить обширную информацию о военном деле.

— Мы сейчас ведем разговор о работах, проведенных внутри помещений. А снаружи что-то ремонтировали: фасады зданий, крыши, ограждения…

— В летние месяцы нынешнего года подобная работа не выполнялась. А вот прилегающей территории все наши учреждения уделили должное внимание. В детских садах были приведены в порядок и окрашены беседки, бордюры, окошена прилегающая территория. В МБОУ «Лицей №1» п. Добринка, МБОУ СОШ с. Петровский опилили деревья, которые создавали угрозу для зданий. Руководители постарались сделать так, чтобы в праздничный день 1 сентября вся прилегающая к школам территория радовала глаз.

Этот уютный уголок на свежем воздухе вскоре огласится гомоном ребячьих голосов из группы дошкольного образования лицея №1.

— Вывод можно сделать какой? К новому учебному году подготовка 100-процентная?

— Что касается внутришкольного ремонта, подготовки учебных кабинетов, мест пребывания дошкольников в детских садах, а также помещений для занятий во внеурочное время, можно уверенно сказать: учреждения образования полностью готовы к новому 2024/2025 учебному году.