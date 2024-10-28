Интенсив для творческих предпринимателей запускает Центр развития креативных индустрий липецкого Фонда поддержки МСП. Участники обучения получат детальный план действий для продвижения своего бренда. Старт курса – 16 ноября. Участие – бесплатное, только необходимо пройти регистрацию по ссылке до 11 ноября. Количество мест ограничено.

Программа включает онлайн-лекции, очные практические воркшопы, консультации и экспертизу от лидеров индустрии, нетворкинг и обмен опытом с единомышленниками. За пять недель предприниматели четко определят миссию и ценности бренда, узнают, как правильно анализировать рынок и аудиторию, сформируют стратегию продвижения, настроят системную работу с каналами продаж, прокачают навыки работы с клиентами и партнерами. Спикерами выступят преподаватели университета Universal University.

Финалом обучения станет защита стратегии продвижения бренда. По ее итогам студентам вручат сертификаты. Пять участников получат индивидуальное менторское сопровождение. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону: +7(4742) 555-045, а также в группе Центра развития креативных индустрий в социальной сети ВКонтакте.

«Для поддержки креативных предпринимателей в Липецкой области формируется специальная стратегия, а при Фонде поддержки МСП создан Центр развития креативных индустрий. Прилагаем все усилия, чтобы создать в регионе хорошие условия для этого современного и популярного направления», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.