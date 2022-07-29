За четыре месяца действия антикризисных программ льготного кредитования субъектов МСП малые и средние предприятия, а также индивидуальные предприниматели Липецкой области получили 2,2 млрд рублей по 166 кредитным договорам.

По программе оборотного кредитования с середины марта по 17 июля липецким предпринимателям банками выдано 130 кредитов на сумму 1,4 млрд рублей. Еще по 14 кредитным договорам на сумму свыше 600 млн рублей были изменены условия. По программе инвестиционного льготного кредитования в регионе выдано 22 кредита на сумму 191 млн рублей.

С 15 июля параметры предоставления льготных кредитов скорректированы в пользу предпринимателей, и на это Банк России выделит еще 100 млрд рублей сверх тех, что уже были использованы. Ставка по ним привязана к ключевой и не превышает ее более чем на 3%. Например, при значении ключевой ставки 8% (снижена решением Совета директоров Банка России 22 июля 2022 года) для малого и среднего бизнеса ставка по льготному кредиту составит не более 11%.

Ставки по ранее выданным кредитам (с марта они были зафиксированы на уровне 13,5% для среднего бизнеса и 15% — для ИП, малого и микробизнеса) будут скорректированы в соответствие с новыми условиями. Банки должны уведомить своих клиентов о снижении ставки до 18 августа 2022 года. Если к назначенному сроку кредитор это не сделает, то МСП нужно самостоятельно обратиться в свой банк и попросить изменить условия по договору.