Крепкие духом и руками

Участник СВО Евгений АКИНЬШИН из Добринки представлял Липецкую область на Всероссийских соревнованиях по армрестлингу «Кубок Отечества» среди ветеранов специальной военной операции.

Состязания проходили в городе Гатчина Ленинградской области. Более ста спортсменов из различных регионов страны собрались, чтобы побороться за звание лучших. Вместе с Евгением честь нашего региона там защищал ещё ельчанин.

— Меня на соревнования направила куратор филиала фонда «Защитники Отечества» Елена Владимировна Валуйская, — рассказывает Евгений. — Я рад, что оказался на таком масштабном празднике спорта, ведь он помогает нам, ветеранам СВО, адаптироваться и реабилитироваться.

Стоит добавить, что направленный из Добринки спорт-

смен сначала прошёл отбор в нашей области, участвуя в соревнованиях по армрестлингу среди таких же ветеранов СВО. Здесь он завоевал первое место, потому и поехал защищать честь региона на всероссийском уровне.

— Соперники были очень серьёзные, занимающиеся этим видом спорта уже не первый год. Там одержал одну победу, уложив спортсмена из Перми. В Гатчине я выполнил 3-й взрослый разряд, продолжу этим заниматься и далее, у меня цель — достичь звания мастера спорта России международного класса.

По словам собеседника, это мероприятие показало, что ранение — не повод для отчаяния. Евгений встретил много людей с тяжёлой инвалидностью после боёв на СВО: без ног, на инвалидных колясках. Но они не вызывали жалости. Наоборот, их сила духа вдохновляла всех вокруг. Соревнования стали настоящим праздником патриотизма, мужества, воли к победе и взаимной поддержки.

По образованию Евгений — учитель физкультуры, сейчас преподаёт в школе Нижней Матрёнки основы безопасности и защиты Родины, также является тренером по плаванию и в тренажёрном зале. Педагог со знанием дела говорит, что как раз армрестлингом в нашем районе серьёзно никто не занимается. Он с другими участниками СВО решил обратиться в администрацию Добринского района с просьбой купить специальный стол для таких состязаний, а места в принципе для этого много не требуется.

— Со стороны кажется, что соревнования на силу рук просты, но, как спортсмен, утверждаю, что армрестлинг — очень травмоопасный вид спорта. Без знания техники ведения боя люди и связки рвали, и локти ломали. Так что тренер, знающий это дело, здесь просто необходим. Надеюсь, что администрация пойдёт нам навстречу и скоро мы услышим имена новых победителей-земляков по этому виду спорта.