Крещенская вода – великая святыня

Никольский храм п. Добринка в ночь с 18 на 19 января и весь праздник Крещения Господня, или Богоявления, был наполнен прихожанами. Самые благочестивые выстояли ночное Богослужение, своими глазами увидели момент, когда вода по милости Божией становится святой, и набрали её в три часа ночи. Другие добринцы ещё спали, а эти люди с трепетом наливали крещенскую воду — живую, благодатную, несущую в себе силу Божественного присутствия.

Этой ночью Никольский храм стал не только местом Богослужения, но и центром духовного единения, где каждый мог прикоснуться к святыне. Здесь царила особая праздничная атмосфера: запах ладана, молитвы и песнопения создавали ощущение сокровенности и торжественности момента. Ну и никого и никогда не оставляет равнодушным миг, когда всем миром люди поют молитвы «Символ веры» и «Отче наш». В такие моменты особо остро чувствуется: мы — одна Церковь, один народ, объединённый верой и любовью к Богу.

И потом поток людской стал сюда практически нескончаемым. Ещё затемно у храма наблюдалось оживлённое движение. Люди шли, чтобы приобщиться к одному из самых значимых событий православного календаря: помолиться и набрать святой воды, освящённой в особый для христиан день. Видно, с каким благоговением люди входили в церковные ворота и потом в храм. Для многих из них его посещение в Крещение и традиция, и важный духовный акт, связанный с очищением и обновлением.

Прихожане терпеливо ждали своей очереди, чтобы подойти к месту раздачи святой воды. В их глазах читалась тихая радость, в движениях — трепетное отношение к святыне. Одни шли семьями, другие — в одиночку, но всех нас в этот день объединяло одно: общее чувство причастности к многовековой духовной традиции.

Святая вода, освящённая в праздник Крещения Господня, издавна почитается как великая святыня. Она обладает особой благодатью, исцеляет душу и тело. Люди берут её с собой домой, чтобы окропить жилище, сохранить на случай болезни, да и просто употребить с молитвой в течение года.

Утро 19 января в Добринке вновь всем нам напомнило о силе веры и ценности наших традиций, которые из поколения в поколение объединяют народ в дни великих праздников.