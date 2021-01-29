Благотворительная акция «Крещенская ёлка добра» состоится в Нижнем парке Липецка 31 января. Праздник станет заключительным этапом новогоднего марафона «Вместе делаем добро», который проходил в течение двух месяцев в формате сбора средств подопечным фонда «Больше чем добро» – тяжелобольным детям.

Старт акции дадут в 12:00 у главной сцены. Здесь вручат благодарственные письма партнёрам, которые помогали объединению «Больше чем добро», городу и региону в 2020 году. По традиции на мероприятии будут озвучены суммы сбора средств, которые пойдут на лечение, курсы реабилитаций, препараты и специальные тренажёры. Гостями акции станут представители бизнес-сообщества, подопечные фонда, их родные и верные друзья. Праздник предоставит возможность всем желающим лично поблагодарить тех, кто помогает тяжелобольным детям.

«В Липецкой области много примеров, когда и жители региона, и представители бизнес-сообщества оказывают необходимую помощь нуждающимся в ней людям, закладывают аллеи и парки, помогают строить спортивные объекты. Мы работаем над тем, чтобы благотворительных организаций было больше», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

В основе праздника – идея инклюзивности и создания равных условий для обычных детей и ребят с повышенными потребностями. Состоится мини-концерт с участием творческих коллективов и подопечных фондов, которые исполнят свою мечту, выйдя на сцену. Для посетителей будут работать несколько игровых и развлекательных площадок, рассредоточенных на территории парка. Так, около масленичного столба для детей всех возрастов проведут спортивную эстафету. Попасть на хоккейный матч, покататься на коньках с любимыми сказочными персонажами и оказаться на зажигательной дискотеке смогут участники площадки «Добрый каток». Примерить роль музыканта и первый раз сыграть на барабанах можно будет в музыкальной зоне у фонтана. Также маленьких гостей ждут прогулки на лошадях, сказочные герои и аниматоры.

В связи с опасностью распространения новой коронавирусной инфекции праздник организуют в формате спортивной акции и проведут с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора. Будут оборудованы точки для санитарной обработки рук, маски участники смогут получить бесплатно.