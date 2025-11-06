Крестный ход вокруг Добринки: единство веры и народа

4 ноября, в День народного единства и праздник Казанской иконы Божией Матери, посёлок Добринка вновь засиял особым духовным светом. В этот день местные жители и гости собрались у Никольского храма, чтобы вместе пройти крестным ходом — традиционным христианским обрядом, воплощающим молитву, сплочённость и надежду.

Праздничное утро началось с торжественного Богослужения, во время которого верующие возносили молитвы о мире, благоденствии Отечества и защите всех, кто несёт службу вдали от дома. По завершении литургии начался сам крестный ход. Под звон колоколов прихожане вышли из храма с крестом, хоругвями и Казанской иконой Божией Матери — заступницей Русской земли. Возглавил шествие благочинный Добринского церковного округа Александр Адоньев.

К крестному ходу традиционно присоединились прихожане всех возрастов от детей до пожилых; обязательными участниками таких мероприятий являются добринские казаки, несущие святыни. Жители, которые не смогли прийти к началу, выходили навстречу иконе у своих домов, получая благословение.

Крестный ход — это не только религиозный обряд, но и проявление народного единства. А крестный ход 4 ноября соединяет в себе сразу два праздника: церковный и государственный. Казанская икона Божией Матери напоминает о заступничестве Пресвятой Богородицы за Русь в тяжёлые времена. День народного единства подчёркивает важность сплочённости народа перед лицом испытаний.

Маршрут шествующих, как всегда, пролегал вокруг всего посёлка. Это символический акт ограждения Добринки молитвой и благословением. На протяжении всего пути звучали тропарь праздника Казанской иконы Божией Матери; молитвы о мире и защите

Отечества; пасхальные возгласы «Христос Воскресе! — Воистину Воскресе!», напоминающие о вечной победе добра над злом. В этот день молитва о мире и благоденствии страны звучит особенно проникновенно, объединяя сердца людей разных поколений.

Крестный ход завершился у стен Никольского храма. Участники, получив благословение, разошлись с чувством выполненного долга и духовного обновления. Этот обряд — не просто традиция, а живое свидетельство того, как вера и единство способны согревать сердца даже в самые сложные времена.