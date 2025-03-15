Крестьянский труд и семейное счастье

Ароматный чай разлит по чашкам, большая ваза на кухонном столе наполнена сладостями. Самое время пообщаться по душам с гостеприимными хозяевами из села Березнеговатка Оксаной и Русланом Малыхиными. До начала вечернего ухода за бычками у них есть не менее одного часа…

Не так давно Оксана Малыхина получила статус самозанятой. Вместе с этим ей полагалась финансовая поддержка от государства, благодаря которой приобрела зернофураж, пшеничные отруби, сено в рулонах и семь молодых бычков, откормом которых они и занялись вместе с мужем.

Героиня повествования родилась в небольшой деревушке под названием Новая, которая расположена между селами Верхняя Матренка и Березнеговатка. Вокруг — бескрайние луга и небольшие озера, тут сам Бог повелел держать скотину.

— С малолетства, — вспоминает О. Малыхина, — вместе с сестрой помогала родителям управляться со скотиной. Мой папа Юрий Иванович щедро делился с нами секретами по правильному уходу за бычками, коровами и поросятами. Мама Надежда Сергеевна регулярно привлекала к огородным работам. Так что до замужества, — улыбается она, — я прошла полный курс по ведению приусадебного хозяйства. В «народном университете» получила специальность агроном-животновод. Правда, без диплома, но с отличными знаниями.

Вышла замуж за Руслана из Березнеговатки, молодые приобрели собственный дом, и завертелось жизни колесо. Одного огорода — не меньше гектара.

Лук, картофель, морковь выращивали в больших объемах. Богатый урожай чуть не каждый день возили на продажу в областной центр. Хоть и далеко, но выгоднее, чем отдать перекупщикам за копейки.

Свой труд Малыхины ценили. По возвращении из города — уход за домашней живностью. И коров держали, и быков, и свиней. А ведь каждую голову нужно накормить-напоить-обиходить. Родилась первая дочь, через год — вторая. Супруги, как могли, поддерживали друг друга в нелегкие моменты, строя свое семейное счастье нелегким крестьянским трудом.

В прошлом году Малыхины отпраздновали серебряную свадьбу. И даже сейчас, за столом, во время чайной церемонии, взаимоуважение Оксаны и Руслана было заметно. По тому, как наливали чай, передавали сладости. В конце концов, смотрели друг на друга с нежностью, как и четверть века назад…

— А давайте мы покажем, как работаем, — внезапно предложил Руслан, — тут все рядом, за домом. И ферма, и кормоцех.

В утепленном хлеву — семь бычков. Глава семьи, переодевшийся в рабочую одежду, занялся раздачей кормов.

Рулоны лугового сена находятся рядом, под брезентовым укрытием. Зернофураж предварительно измельчен в дробилке, чистая вода приготовлена заранее.

Дочери Малыхиных сейчас живут в городе, обе замужем, прочно стоят на ногах.

Во время визитов в отчий дом в один голос призывают родителей оставить нелегкий крестьянский труд и переехать поближе к ним. И с каждым разом их голоса становятся все настойчивее.

— Пока мне и мужу здоровье позволяет, — размышляет хозяйка усадьбы, — ни о каком переезде и речи быть не может. Девчонки не до конца понимают, что здесь, в деревне, мы не только тратим свои физические силы. Малая родина дает нам намного больше. Родные просторы и чистый воздух ежедневно заряжают нас. Бывают напряженные дни, когда к уходу за животными добавляются дела по кормозаготовке или огородная тема. Поздно вечером мы рады до кровати дойти, а наутро усталости как ни бывало.

— В последние годы, — вступает в разговор Руслан Малыхин, — государство поменяло свое отношение к селянам. Соцконтракты оформляют, самозанятых поддерживают. Только работай, не ленись. Вот мы и не ленимся, выполняем продовольственную программу. Пройдет немного времени, и снова обратимся к власти за финансовой помощью. Сам езжу по округе и вижу, как потихоньку возвращается жизнь в окрестные села и деревни. Люди охотно заводят птицу, свиней, крупный рогатый скот, трудятся на себя. Так что наши дочери пускай не подталкивают нас к переезду в город, а в гости приезжают как можно чаще…