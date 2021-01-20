Кристину Наролину утвердили в должности начальника управления управления культуры и туризма Липецкой области. Распоряжение администрации Липецкой области об этом подписано 15 января.

До этого Кристина Наролина руководила управлением с приставкой «исполняющая обязанности» чуть больше года — с 10 января 2020 года.

Биографическая справка:

Кристина Наролина родилась 13 апреля 1990 года в Липецке.

В 2012 году закончила Российский университет дружбы народов, факультет гуманитарных и социальных наук, квалификация – референт-переводчик с английского языка на русский по гуманитарным специальностям. Там же получила специальность «Государственное и муниципальное управление».

С 2014-го по 2019-й работала советником заместителя главы администрации Липецкой области.

Не замужем. Детей нет.