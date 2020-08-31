“Кросс Нации-2020” в Липецке проведут в другом месте

Всероссийская спортивная акция «Кросс Нации» в этом году состоится 19 сентября. В Липецке участники побегут по новому маршруту: вместо улицы Ленина забег пройдёт на улице Космонавтов.

“На время «Кросса Нации» будет перекрыт участок от перекрестка улиц Космонавтов и Терешковой до площади Авиаторов. Движение транспорта по кольцу перекрыто не будет. Старт забега запланирован на 12:00”, – сообщили в городском департаменте по физической культуре и спорту.

В этом году к традиционным дистанциям на 500 метров и один километр добавятся ещё две: на два и четыре километра.

Липчане смогут зарегистрироваться непосредственно перед забегом. При себе необходимо иметь паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования и справку от врача о допуске к соревнованиям. Также регистрация будет проходить онлайн-формате. Сервис предварительной регистрации запустят в ближайшие дни.