Уже к концу года в санаторно-оздоровительном комплексе «Прометей» планируют завершить ремонт Молодежного центра, а уже в следующем году – открыть круглогодичный Центр компетенций в сфере цифровых технологий. Об этом стало известно в ходе прямой линии с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым в Центре управления регионом. Молодежный центр позволит развивать ИТ-кластер и прокачивать знания начинающих программистов. Занятия начнутся в следующем году.

Кроме того, в 2024 году в лагере появится бассейн. Его строительство уже завершается. Также в планах ремонт корпусов, столовой, стадиона и центральной площади. «Прометей» обретает вторую жизнь. Дети смогут здесь не только отдыхать, набираться сил, заводить новых друзей, но и научаться чему-то новому, что пригодится им в жизни», – отметил Игорь Артамонов.