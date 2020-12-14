Круглый стол «Институт самозанятости: текущие проблемы и перспективы развития» прошел в Липецке

Меры поддержки, реализуемые в Липецкой области, и проблемы, возникающие у самозанятых при осуществлении деятельности, были рассмотрены в рамках круглого стола, собравшего представителей всех заинтересованных сторон. Участие в заседании приняли заместитель главы администрации Липецкой области Дмитрий Аверов, руководитель УФНС России по Липецкой области Станислав Гусев, начальник управления экономического развития Липецкой области Сергей Курбатов, директор АНО «ЦПЭ Липецкой области» Анатолий Гольцов, а также представители других органов власти и общественных объединений.

В ходе работы отмечалась важность деятельности центра «Мой бизнес» для стимулирования граждан к использованию режима самозанятости. Специалисты центра оказывают консультационную поддержку этой категории граждан. В Липецкой области налоговый режим для самозанятых граждан действует с 1 июля этого года. И для многих липчан появление специального налогового режима стало стимулом для открытия своего дела, выхода из тени и легального ведения бизнеса.

Сейчас в Липецкой области зарегистрировано более 5000 самозанятых. По этому показателю регион входит в топ-5 в России. В качестве самозанятых могут работать те, кто оказывает косметические услуги на дому, специалисты фото- и видеосъемки на заказ, производящие и реализующие продукцию собственного производства, организаторы мероприятий и праздников, предоставляющие бухгалтерские услуги и услуги по перевозке пассажиров и грузов, работающие удаленно через электронные площадки, сдающие жилье в аренду, а также занимающиеся строительством и ремонтом.

«Помощь самозанятым и предпринимателям в сегодняшней сложной ситуации особенно важна, – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Органы власти всех уровней постоянно увеличивают господдержку этим категориям населения. Вместе мы сможем преодолеть любые трудности».

Запись круглого стола доступна здесь.