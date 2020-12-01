Круглый стол к 75-летию начала военного трибунала в Нюрнберге состоялся в Липецке

Посвященный 75-летию начала военного трибунала в Нюрнберге круглый стол «Главный процесс человечества» провела областная прокуратура совместно с Липецкой торгово-промышленной палатой и региональным отделением Российского военно-исторического общества. Участие в нем также приняли представители областного суда, государственного архива Липецкой области и ведущих вузов региона.

«Необходимо бережно хранить память о великом подвиге наших предков и воспитывать у молодого поколения чувство благодарности и уважения к воинам-победителям, сражавшимся на фронтах Великой Отечественной, к труженикам тыла, а также мирным жителям страны, испытавшим все ужасы фашистской оккупации», – считает руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов.

В ходе работы круглого стола подчеркивалось, что нельзя допустить пересмотра итогов судьбоносного для человечества трибунала. Главным обвинителем от Советского Союза на процессе был Роман Руденко – человек-легенда, впоследствии более 30 лет возглавлявший Генеральную прокуратуру СССР. О преступлениях против человечности, основ общечеловеческой морали, совершенных нацистами и не имеющими срока давности, нужно помнить, сколько бы десятилетий не прошло после трибунала. А его решения не должны подлежать ревизии и в XXI веке.

Также участники круглого стола рассказали, что уникальные архивные документы о действиях оккупантов в годы Великой Отечественной войны на территории современной Липецкой области станут доступны широкой аудитории. Эти материалы вместе с информацией о наиболее значимых событиях, посвященных 75-летию начала Нюрнбергского процесса, планируется опубликовать в отдельном сборнике.

О важности их публикации на встрече говорил Герой Советского Союза, председатель регионального отделения «Российской ассоциации героев» Юрий Чурилов. Сегодня в архивах хранится немало документов, свидетельствующих о преступлениях нацистов, совершенных во время оккупации части территории современной Липецкой области. Но пока они остаются доступными лишь узкому кругу исследователей.

Заместитель главы администрации Липецкой области Александр Рябченко, который также принял участие в круглом столе, поблагодарил историков, архивистов, волонтеров, общественников, представителей силовых ведомств и прокуратуру за совместную работу ради общей цели – сохранения исторической памяти о трагедии мирного населения на оккупированных территориях. Он отметил, что одним из наиболее значимых стал всероссийский проект «Без срока давности», в котором участвовали сотрудники регионального управления ЗАГС и архивов и липецкие поисковики. Они не только подготовили материалы для федерального 23-томного сборника и передвижные выставки, но и сумели раскрыть еще одну трагическую страницу в истории Липецкой области. «Нашим поисковикам удалось документально доказать факт существования в годы войны немецкого концентрационного лагеря на территории деревни Ивановка нынешнего Воловского района Липецкой области, – уточнил Александр Рябченко. – Работа по поиску его точного местонахождения продолжается».