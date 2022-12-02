Власть, эксперты и предприниматели обсудили вопросы земельных и имущественных отношений. Основные темы, которые затронули участники круглого стола – это государственная поддержка социальным организациям, обращения граждан об исключении недвижимого имущества из перечня объектов недвижимости, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, досудебное урегулирование вопросов, касающихся изменения государственной кадастровой оценки.

Собственники офисов и торговых центров отметили, что в последние годы теряют доходность. Сначала этот рынок пострадал от пандемии, сейчас от ухода западных крупных арендаторов. Часть доходов ТЦ состоит из фиксированной арендной платы, поэтому бизнес волнует растущий налог на имущество, который зависит от кадастровой стоимости объекта.

«Нужно учитывать, что условия рынка меняются, причем на достаточно длительный срок. Активно развивается интернет-торговля, часть компаний ушла с российского рынка. Нужно переосмысливать концепцию развития ТРЦ: например, открывать фермерские рынки, привлекать новые форматы торговли и развлечений. Мы готовы помогать бизнесу в этих вопросах», — сказал заместитель губернатора Сергей Курбатов.

Бизнесмены часто оспаривают кадастровую стоимость в судебном порядке. При этом оспаривание – самый крайний вариант решения вопроса. Можно воспользоваться инструментами, предусмотренными действующим законодательством, которые помогут избежать финансовых и временных затрат. Для получения подробной информации всегда можно обратиться в Центр кадастровой оценки.

«Мы как бюджетное учреждение заинтересованы в одном – принять законное решение. Мы заинтересованы в качественной оценке», — сообщил руководитель областного Центра кадастровой оценки Алексей Ковалев.

Бизнесмены активно задавали вопросы представителям управления имущественных и земельных отношений области, территориального органа Росреестра, Центра кадастровой оценки. Предприниматели обратились к органам власти с просьбой уведомлять собственников о результатах обследования фактического использования объектов. Это позволит упростить уже существующую процедуру. Соответствующие изменения будет будут приняты, а встречи с предпринимателями станут регулярными.

Содействие развитию малого и среднего бизнеса — в числе приоритетных направлений деятельности областных властей, отмечает губернатор Игорь Артамонов. «Власть и бизнес работают в режиме постоянного диалога. ПравительствоЛипецкой области постоянно прорабатывает новые направления государственной поддержки предпринимательства, которые позволят вывести эту сферу экономики на качественно новый уровень», — подчеркивает Игорь Артамонов.