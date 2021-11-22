Липецкая область получила крупную партию вакцины от COVID-19. Накануне в регион поставили 51 тысячу доз препарата Спутник Лайт и 17400 комплектов Спутник-V, сообщает региональное управление здравоохранения.

План по вакцинации населения от коронавирусной инфекции в Липецкой области выполнен на 76,4%. Однократно привито 614509 человек, двукратно – 543559 человек.

«Вакцинация от коронавируса является самым быстрым и эффективным способом борьбы с пандемией. Чем быстрее население региона обратится к медикам за прививкой, тем больше у нас шансов переломить течение пандемии. Для удобства жителей продолжают работать мобильные пункты вакцинации, где привиться можно в удобное время и без предварительной записи», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.