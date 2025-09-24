Крупная садоводческая компания в Липецкой области удвоила производительность на упаковочной линии в рамках нацпроекта

Компания «Агроном-сад» удвоила производительность на упаковочной линии благодаря федеральному проекту «Производительность труда», который является является частью нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Годовой экономический эффект превысил 50 млн рублей после внедрения принципов бережливого производства.

С марта по сентябрь 2025 года на предприятии был успешно завершён первый этап федерального проекта по повышению производительности труда. Реализация проекта в партнёрстве с Федеральным центром компетенций позволила в два раза увеличить выработку на пилотной линии и получить значительный экономический эффект, продемонстрировав действенность системного подхода к оптимизации бизнес-процессов.

Целью проекта стало повышение эффективности работы производственно-логистического центра компании. В качестве пилотного участка была выбрана линия №3 по упаковке яблок. Созданная рабочая группа, состоящая из ведущих специалистов и руководителей предприятия, прошла обучение по методикам бережливого производства. Под руководством Центра компетенций команда провела детальную диагностику, картировала производственный поток и выявила ключевые «узкие места», ограничивавшие производительность.

Внедрённые улучшения носили комплексный характер. Благодаря автоматизации процессов были устранены ручные операции. Регулировка скорости подачи сырья позволила автоматически укладывать яблоки в лоток, а установка датчика окончания этикеточной ленты с сигналом оповещения и автоматический старт транспортера минимизировали простои.

С помощью оптимизации переналадки время на смену форматов продукции и замену бобин с этикетками было значительно сокращено. Внедрение бобин с увеличенной намоткой также снизило частоту их замены. Разработан и внедрён новый формат транспортного короба, конструкция которого упростила укладку продукции, позволила автоматизировать процесс паллетирования и снизила стоимость самой тары на 37% за счёт экономии материала и отказа от крышки. Точная настройка линии сортировки позволила получать специализированный полуфабрикат высокого качества, что устранило необходимость в дополнительной ручной пересортировке продукции перед упаковкой.

Важным результатом проекта стала подготовка собственных внутренних тренеров по бережливому производству. Сотрудники компании прошли отбор, обучение и аттестацию по программам Федерального центра компетенций и теперь могут самостоятельно тиражировать успешный опыт и культуру непрерывных улучшений на другие участки предприятия.

Благодаря проекту выработка на линии №3 увеличена в два раза, высвобождены два сотрудника из девяти для выполнения других задач. Годовой экономический эффект составил свыше 50 млн рублей.

«Благодаря национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика» предприятия региона получают доступ к передовым методикам, которые помогают решать самые сложные производственные задачи. Итогом становятся не только конкретные финансовые результаты, но и укрепление конкурентоспособности, что в конечном итоге означает новые рабочие места и развитие экономики всего региона», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.