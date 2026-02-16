Крупную гуманитарную акцию в поддержку СВО в Липецкой области обсудили Игорь Артамонов и Евгения Уваркина

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов встретился с сенатором Совета Федерации РФ от Липецкой области Евгенией Уваркиной. Обсудили гуманитарную акцию в поддержку СВО, предложенную губернатором. Ее участниками могут стать все неравнодушные жители региона. Централизованный сбор всего необходимого для бойцов на передовой и в военных госпиталях, а также медиков, спасающих жизни раненых, будет приурочен к 23 февраля, 9 мая и Новому году. Информацию планируют распространять в том числе и через родительские чаты. Цель акции – не просто помощь фронту, но и патриотическое воспитание подрастающего поколения. Чтобы подчеркнуть дух единства страны и участников акции, все собранные грузы оформят в цветах триколора.

Также обсуждались инициативы Липецкой области, которые регион предложит для включения в новые федеральные законы. Одна из них касается предоставления льготных кредитов предпринимателям, которые готовы взяться за восстановление объектов культурного наследия с последующим использованием их в экономической деятельности, например, в качестве объектов туриндустрии. В настоящее время займы под минимальный процент можно получить только на старинные объекты в неудовлетворительном состоянии. Липецкая область предлагает предоставлять поддержку на объекты культурного наследия в малых городах, чье состояние оценивается как удовлетворительное. Это сделает их более привлекательными для инвесторов и позволит отреставрировать раньше, чем они придут в плачевное состояние.

Также среди озвученных инициатив – увеличение коечного фонда региональных центров реабилитации для участников СВО за счет быстровозводимых конструкций. Такие сооружения в регионе есть в детских загородных лагерях. Они удобные, современные, комфортные, а на их строительство уходит совсем немного времени.

«Все инициативы, предложенные Липецкой областью, продиктованы временем и текущей ситуацией. Это актуальные вопросы, которые мы рассматриваем на региональном уровне и ищем взвешенные решения. Но они могут быть полезны и другим субъектам, где наши коллеги сталкиваются с такими же проблемами», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.