Липецкая область передала крупную ппртию гуманитарного груза в Володарский округ Донецкой народной республики. Гумпомощь собирали администрация и предприниматели семи районов: Тербунского, Елецкого, Добринского, Усманского, Хлевенского, Чаплыгинского и Грязинского.

В этой партии — профлист, оборудование для освещения улиц и скважинные насосы. «Наш муниципальный округ водоснабжением обеспечивают артезианские скважины, эти насосы при выходе из строя старых будут устанавливаться на их место для бесперебойного обеспечения населения водой», — комментирует глава Володарского округа Сергей Юзвинкевич.

Липецкая область помогает муниципалитету с 2022 года. «У Липецкой области с ДНР особые отношения – дружеские, братские. Володарский район под нашим шефством. Он уже как родной. Столько пройдено вместе. Наши строители восстанавливают там школы, садики, инженерные сети, строят детские площадки, чтобы возвращение к мирной жизни для наших соседей было быстрым и комфортным», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.