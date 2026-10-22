Крупный экономический форум в Липецке объединил предпринимателей из нескольких регионов

Больше 200 участников из Тульской, Воронежской, Калужской, Орловской, Тамбовской областей, Москвы и других регионов собрались в Липецке на IV Межрегиональном кооперационном форуме. Его главной целью стало формирование новых экономических связей между предприятиями, развитие производственной и сбытовой кооперации, а также укрепление партнёрства между крупным бизнесом, малыми и средними компаниями. Организаторами мероприятия выступили Центр «Мой бизнес» и Липецкая торгово-промышленная палата при поддержке правительства Липецкой области.

Форум прошел в концертном зале государственного театра танца «Казаки России». На улице гостей форума встречала экспозиция «Эвиа», «Шинторга» и «Прицепцентра»: автомобили, огромное колесо от спецтехники в хохломской росписи и прицеп, запряжённый пони Изабеллой из Липецкого зоопарка.

В холле концертного зала свою продукцию представили около 40 компаний крупного и малого бизнеса, в том числе экспортно ориентированных. Здесь можно было увидеть продукцию машиностроения, светодиодные светильники, стиральные машины, обувь, продукцию исправительных учреждений УФСИН России по Липецкой и Тамбовской областям.

В рамках деловой программы прошли пленарное заседание, презентационная сессия компаний-участников, биржа деловых контактов в формате B2B. На пленарном заседании обсудили текущие потребности крупного бизнеса, особенности работы с крупными предприятиями и возможности развития малых технологических компаний через партнёрство с предприятиями-лидерами отечественной промышленности. Модератором выступил президент Липецкой ТПП, директор АНО «ЦПЭ Липецкой области» (центр «Мой бизнес») Анатолий Гольцов.

Если одни компании удивляли последними технологиями и разработками на выставке, то липецкий производитель белой техники «Ай Эйч Пи Апплаенсес» презентовал новый холодильник прямо на сцене, у которого почти сразу нашлись покупатели. Участники отмечали, что площадка форума позволяет напрямую договариваться о поставках, находить новых партнёров и интегрироваться в действующие производственные цепочки.

В рамках форума состоялось торжественное награждение победителей регионального этапа Второй Национальной премии «Человек труда» федерального партийного проекта «Единой России» «Выбирай своё!». В этом году лучшими в своём деле признаны 13 ведущих специалистов из разных уголков региона. Оргкомитет определил самых достойных в пяти номинациях: «Лучший наставник», «Молодой специалист», «Семейные трудовые династии», «Технологический лидер», «Совет ветеранов». Пять победителей из Липецкой области будут представлять регион на федеральном этапе премии в Москве.

«Форум играет особую роль в процессе установления деловых контактов, развития кооперации между бизнесом разных масштабов и укрепления экономического потенциала Липецкой области и других регионов», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.