Строительство крупного логистического комплекса компании «Август Логистика» ведется на Елецкой площадке ОЭЗ «Липецк». На участке уже возведено здание будущего центра, внутри идут отделочные работы. Строители прокладывают инженерные сети, заливают полы, после чего начнут завозить стеллажное оборудование. Окончание строительства запланировано на май 2024 года. Штат сотрудников будет насчитывать 50 человек.

Проектные мощности комплекса предполагают 26 тысяч палетомест, которые расположат на 12-метровых стеллажах. Склад сможет вместить около 16 тысяч тонн готовой продукции. Здесь будут хранить средства защиты растений, производством которых АО Фирма «Август» занимается на территории Чувашии, Татарстана и Беларуси.

«Липецкая область открыта для инвестиционных проектов, которые благотворно скажутся на экономике и региона, и страны в целом. Инвесторы, которые заинтересованы в добросовестном ведении дел, получают от нас всестороннюю поддержку», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Август Логистика» – дочерняя компания и первый подобный инвестиционный проект АО Фирма «Август». Место возведения комплекса выбрано, в первую очередь, из-за удачного расположения и близости к трассе М4 «Дон». Логистический центр будет обеспечивать запросы потребителей в Черноземье по доставке необходимой продукции в течение 24 часов.

АО Фирма «Август» – крупнейшая российская компания по производству химических средств защиты растений, лидер отечественного рынка пестицидов. Почти каждый пятый гектар посевных площадей России обрабатывается ее препаратами. У компании 60 представительств в важнейших аграрных регионах РФ, а общая площадь сельхозземель составляет 220 тысяч гектаров. Фирма является отечественным лидером по производству и продаже продукции для личных подсобных хозяйств, что подтверждается премией «Марка № 1 в России» в 2017 и 2021 годах.