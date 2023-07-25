Новые системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения прокладывают в Липецке в районе улицы В. Музыки. Работы по строительству коммунальной инфраструктуры ведутся в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». По проекту нужно уложить больше 10 километров различных труб.

Особенность работ заключается в небольшой площади для манёвра. Специалистам необходимо действовать аккуратно, чтобы не повредить уже существующие сети и провести врезку в них.

Строительство новых сетей в данном микрорайоне необходимо – здесь возводят пять многоэтажек, в которые переедут переселенцы из аварийного жилья, а также два важных социальных объекта – детский сад и самую крупную школу в регионе. Большинство объектов планируют сдать уже в этом году.

«Модернизация коммунальной инфраструктуры ведётся как в областном центре, так и в районах. Ежегодно мы вкладываем большие средства в обновление инженерных сетей, чтобы жители были обеспечены качественной водой, надёжным и безопасным теплоснабжением», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.