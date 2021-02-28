27 февраля, в 23 часа 13 минут, к спасателям поступило сообщение о том, что в селе Вторые Тербуны Тербунского района горит склад фермерского хозяйства площадью 1200 кв. м. Внутри склада находились сельскохозяйственные машины.

К тушению были привлечены ОПСП №8 с.Вторые Тербуны и пожарная часть №26, прибыли 3 пожарных автомобиля. Пожар удалось локализовать к 5 часам сегодняшнего утра.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, сообщили в УГПСС Липецкой области. О сумме нанесенного ущерба пока не сообщается.