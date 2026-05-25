Крутят педали вместе

По вечерам, когда семейство ХОВАНСКИХ из Добринки оказывается в сборе и солнышко опускается к горизонту, папа, мама и их двое ребятишек садятся на велосипеды и отправляются в свой привычный маршрут. В этих минутах — простая человеческая радость: быть вместе.

Елена Евгеньевна и Виктор Викторович — местные жители. Семью создали 18 лет назад. У обоих родителей напряжённый график работы: мама — начальник отдела закупок в МКУ «Центр компетенции», папа — сотрудник полиции. И всё-таки они в обязательном порядке выделяют время для своих ребятишек — будущих первоклассников лицея Насти и Саши. Их дети — погодки, но старшие решили, что в школу они пойдут вместе. А самая первая дочка Дарья уже студентка, проживает в Липецке. Присоединяется на прогулках к своим родным по праздникам.

Елена и Настя Хованских на старте! Кто быстрее доедет до мороженого!

— Сейчас у родителей много возможностей, чтоб побыть рядом с детьми, — убеждена Елена, — есть парк и стадион в Добринке, много разных аттракционов в Липецке. Мы, например, туда выезжаем на различные качели-карусели, в «Джунгли-парк», летом ещё катаемся на катамаранах.

Мужская половина семьи Хованских в парке спешилась — можно и на тренажёрах позаниматься.

Хованских двухколёсные велосипеды младшим Насте и Саше купили в прошлом году, когда они подросли, до этого брат с сестрой на детских катались со вспомогательными колёсиками сзади. Ну и себе старшие приобрели новые велики тоже. Так и вместе время проводят, и следят за детьми на дороге: объясняют, как и где правильно ехать. Это тоже ведь очень важно.

Первым на маршруте обычно бывает отец, за ним — Настя и Саша, а замыкает кортеж мама. По её словам, ребятишкам нравится и скорость развивать, особенно Сашке, и пути следования менять. Родители контролируют ситуацию. На таких прогулках дочка с сынком учатся не только управлять велосипедом, но и работать в команде: поддерживать друг друга, помогать на сложных участках пути.

Виктор Викторович признаётся, что эти вечерние выезды помогают ему перезагрузиться после напряжённого рабочего дня. Елена Евгеньевна добавляет, что совместные прогулки укрепляют доверие, делают семейные отношения ещё теплее. А соседи и знакомые, видя дружную семью на двух колёсах, машут им рукой — тоже часть вечерних традиций. Для старших Хованских это не просто спорт, а способ передать детям ценность семейного единства, что важнее всего.

— Вечером ждём со службы папу и — в путь, — продолжает мама. — Дети уже к этому времени готовы. Обычно спрашивают только: «Мы сегодня на стадион или в центр?». А проживаем мы на улице Воронского, в районе ЦРБ.

И катят Хованских все вместе, получая удовольствие от велопрогулки. Родители имеют спортивное прошлое. Например, Виктор занимался тхэквондо, Елена — баскетболом. И сейчас не бросают это дело. Если точнее, то следят за своим здоровьем. К примеру, хозяйка ещё с единомышленницами поздними вечерами нахаживает по 10 тысяч шагов.

— Если погода не очень позволяет или зимой морозище, то чем тогда себя по вечерам занимаете? — спросила у неё.

Младшие Хованских выходят на прогулку строго под присмотром. На фото Сашу и Настю сопровождает старшая сестра Дарья.

Родители воспитывают детей в спортивном духе: в Добринке младшие Хованских катаются на великах, в Липецке преодолевают полосу препятствий.

— Мы гуляем в любую погоду, даже в мороз и метель. И заметили, что так дети закалённее и меньше болеют. Зимой у нас с мужем лыжные прогулки, у детей — снегокат, на горке катаются. Забав в это время года много. Летом на речку ездим. Настя уже научилась плавать. Дочка с командой защищала честь нашего округа на областных соревнованиях «Звёздочки ГТО». А в дождь нам в помощь зонты и сапоги. Прошлым летом выезжали с детьми на Битюг. Чтоб интереснее было, купили ещё и палатку. Правда, к вечеру начался ураган и проливной дождь. Мы собирались там остаться с ночёвкой, но пришлось вернуться домой, так как неизвестно было, проберёмся по дороге обратно или нет. Зато столько впечатлений у детей! Да и живём с мужем в принципе с девизом: «Всё ради детей».