Митинг-концерт «Крымская весна», посвященный восьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией, прошел сегодня на площади Петра Великого в Липецке.

Его участниками стали почти 12 тысяч человек – представители городов и районов Липецкой области, общественных и ветеранских организаций, партий и движений, трудовых коллективов, национальных объединений, студенческих организаций. Транспаранты, развернутые участниками праздника, свидетельствовали о поддержке Президента России Владимира Путина, отражали искренние чувства жителей Липецкой области, для которых Крым за последние годы стал особенно близким.

«Прошло восемь лет с того момента, как восстановилась историческая справедливость, Крым и город Воинской славы Севастополь воссоединились с Россией, – приветствовал собравшихся первый заместитель главы администрации Липецкой области Александр Рябченко. – Это событие под красивым и теплым названием «Крымская весна» глубоко вошло в нашу жизнь и наши сердца, показало силу истинного патриотизма и правды. День возвращения крымских земель стал действительно народным праздником, ведь по итогам референдума в марте 2014 года это решение поддержало подавляющее большинство крымчан. И сегодня мы, как и восемь лет назад, в каждом городе, в каждом районе Липецкой области еще раз говорим: «Крым и Россия – вместе навсегда!». У нас одна история, одна Родина, мы – одна страна, одна большая и дружная многонациональная семья. Вместе со всей Россией мы поддерживаем решение нашего Президента Владимира Путина. Мы своих не бросаем!».

В эти дни ответственность за мирное небо и счастливое будущее наших граждан, за безопасность нашей страны взяли на себя российские военнослужащие, отметил Александр Рябченко. Солдаты и офицеры показывают примеры мужества, стойкости и храбрости. Минутой молчания собравшиеся на площади Петра Великого липчане почтила память героев, погибших при исполнении воинского долга.

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов поздравил жителей региона с Днем воссоединения Крыма с Россией в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что это был выбор людей, всем сердцем любящих нашу великую страну, ощущающих себя ее частью. «Липчане помогали восстанавливать и развивать полуостров. Мы и сейчас помогаем братским республикам, которые нуждаются в поддержке. Прибывшие в наш регион донбасские дети наконец-то спят спокойно, не слышат взрывов, улыбаются и верят в счастливое будущее. С Днем воссоединения Крыма с Россией!», – написал Игорь Артамонов.

Яркая «Крымская весна» в Липецке завершилась выступлением фольклорных и молодежных творческих коллективов. Лучшие номера показал всемирно известный липецкий театр танца «Казаки России».