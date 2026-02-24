Кто догонит Казанскую?

В Петровской школе давно сложился негласный закон: если твой учитель физкультуры Валентина Павловна КАЗАНСКАЯ, значит, тебя ждёт не просто урок, а настоящее соревнование. Неуёмная энергия и преданность делу этого педагога превращают каждое занятие в ступеньку к спортивным победам. За спиной наставника — десятилетия работы, за её подопечными — сотни наград.

ПЕТРОВСКАЯ — ПО РОЖДЕНИЮ И ПРИЗВАНИЮ

После уроков разговариваю с Валентиной Павловной и сразу обращаю внимание на её «неместную» фамилию. Думала: ранее многие приезжали в знаменитейший совхоз Петровский, вот и она тоже откуда-то… Оказалось: всё по-другому. Валентина — петровская, окончила ту же самую школу, в какой после спортфака Липецкого пединститута преданно своей профессии трудится с 1987-го года. Одним словом, где родилась, там и сгодилась.

Олимпийские резервы Добринской земли. На фото – Валентина Казанская, учитель физкультуры Петровской школы.

Но вот муж её Алексей Владимирович, действительно, из приезжих. Аж из Воркуты! Познакомились когда-то случайно в автобусе в областном центре. Уехал. Переписывались. Поначалу никто и не думал, что всё это вырастет в семью. Но у Бога свои планы на наши судьбы… Так и оказался воркутянин нашим земляком. И, по словам супруги, во всём поддерживает её в спортивных начинаниях.

Валентина Казанская: «На площадке я — лидер. Дома мы — команда. Муж и папа Алексей Владимирович — наш главный болельщик и опора во всём».

— В подростковом возрасте я очень любила бегать, — вспоминает о своих первых шагах в спорте педагог, — собирала соседских ребятишек и девчонок. Сначала устанавливали, кто самый быстрый среди нас. Потом мы стали старше, и уже младшее поколение под моим присмотром так же устраивало бега на скорость. И многие из них после стали моими учениками. Бег был для меня и хобби, и полезным для здоровья занятием, и ещё много чем. Любила и люблю плавать, в волейбол играть… В выпускном классе с выбором профессии, честно говоря, мне помогла школьная подруга: «Тебе, Валя, и думать не надо: ты так хорошо занимаешься на физкультуре, быстрее всех бегаешь, поступай на спортфак!». Я сама-то со стороны себя не видела и считала, что занимаюсь спортом для здоровья. Потом, как оказалось, могу знания и опыт передать своим ученикам.

ОБЪЕДИНЯЕТ КОМАНДЫ И СЕРДЦА

Эти последние слова о личном опыте сейчас учитель имеет право сказать. Столько воспитала чемпионов различных уровней. Да и у неё в собственной копилке сотни медалей и кубков. Так, самые последние: её девочки-волейболистки в конце минувшего года стали чемпионами Добринского округа и защищали его честь в Липецке.

Команда юных волейболисток из Петровской школы под руководством тренера В.П. Казанской в минувшем году стала победительницей и защищала честь Добринского округа в Липецке.

Помимо сотен различных грамот от отдела образования и за победы в соревнованиях, Валентина Павловна Казанская — обладатель грамоты Министерства просвещения, лауреат премии имени Галины Ивановны Горской (Г.И. Горская — заслуженный учитель РСФСР, одна из основоположниц Липецкого опыта преподавания, премию в её честь вручают выдающимся педагогам). Всех побед учителя не перечесть за это время. Шутка ли: на следующий год исполнится 40 лет, как она преподаёт в родной школе.

— Что, по-вашему, является важным в воспитании командного духа? — задаю вопрос собеседнице. — Как научить детей проигрывать и не страдать?

— Урок физкультуры — это не просто соревнования и упражнения, обязательны и воспитательные моменты. Постоянно разговариваю с ребятишками. Вообще, чтобы достичь результата, важен и личный пример. Что касается командного духа, то на каждой тренировке коллектив сплачивается всё более и более. Они переживают друг за друга, лучше начинают относиться к участникам команды. К примеру, в этом году перед детьми стоял непростой выбор. Зрителями на соревнования по волейболу между «Динамо» и «Зенитом» в столицу, в спорткомплекс «Динамо», выезжала почти вся Петровская школа, а мои волейболистки туда не попали. Хоть им и досадно, что так вышло, но девочки выбрали соревнования в Липецке. Они защищали честь родного края. Никому в голову не пришло отказаться. Молодцы! А плакать после проигрыша я им не позволяю. Наоборот, говорю: проиграли — делайте выводы, где и почему пропустили. Мы каждую игру анализируем и продолжаем работать дальше.

— Что посоветуете родителям, желающим видеть детей здоровыми? — интересуюсь у педагога.

— Приводите детей в секцию! Нередко от мам или пап можно услышать: «Вот записался в кружок или секцию и стал хуже учиться». Это совершенно не так. Причина, значит, кроется в другом. Спорт, наоборот, дисциплинирует. Причём для здоровья полезны разные виды спорта. Те, кто ходит постоянно на тренировки, всегда утверждают, что быстрее стали учиться, то есть на подготовку у них уходит меньше времени.

Победы подопечных окрыляют мастера своего дела В.П. Казанскую.

Валентина Павловна ещё поведала, что её тренировки для многих петровцев стали судьбоносными. Столько пар образовалось! И сейчас её бывшие ученики не выпускают мяч из рук.

Работают кто где, а свободное время по возможности проводят на волейбольной площадке. Об этом учителю сами рассказывают, благодарят. Потом своих детей стали водить в секции, участвуют в соревнованиях с ними. Это для учителя самое главное: труд не прошёл даром.

— Такие семьи получаются крепкими, так как людей объединяют общие интересы, — утверждает педагог.

Когда Казанская идёт по Добринке, то столько раз может услышать от теперь уже незнакомых и взрослых людей: «Спасибо Вам: научили плавать». Разве что произнесённая фамилия напомнит тренеру о девчонке или мальчишке, каких в секцию к ней приводили мамы и папы, когда она трудилась ещё и тренером по плаванию в бассейне «Жемчужина». Там же и своих дочек научила плавать.

Учитель физкультуры Валентина Павловна Казанская на внеплановом уроке: “Брусчатка Красной площади не совсем подходит для разминки – жестковато. Да и не хватает разметки для спортплощадки”.

МАМА СКАЗАЛА — ДОЧКИ СДЕЛАЛИ

Двух дочерей Валентины Павловны, Надежду и Татьяну, можно уверенно называть настоящими наследницами своей мамы. Девочки в школьные годы, как и она, чем только ни занимались: тут и лёгкая атлетика, и лыжные гонки, и плавание, и, конечно, волейбол… Если посмотреть на фото — все три настоящие стройняшки, хоть мама и скромничает насчёт своей фигуры. Дочки из Москвы приезжают на малую родину и сразу же бегут к ней на тренировки. Имея большой опыт в этом деле, подсказывают ребятишкам во время игры, как лучше поработать. И тоже имеют на это полное право, поскольку обе стали педагогами.

Помимо спортивных достижений, мама успевала дочкам вязать свитера и платьица, а также шить им мягкие игрушки.

Надежда окончила с красным дипломом тот же факультет в Липецке, что и старшая Казанская, младшая Татьяна — с красным дипломом Московский спортивный институт. В своё время её туда зачислили без экзаменов, поскольку она выиграла Всероссийскую олимпиаду по физкультуре, куда входили теория, гимнастика, волейбол, баскетбол…

Казанские-младшие. Дочки Надежда и Татьяна — наследницы спортивного духа мамы. У них спорт — в ДНК.

— Мы с мужем гордимся взрослыми дочками, — признаётся мама, — старшая подарила нам внука, младшая — двух внучек. Девочки нашли себя в жизни. Как-то обе участвовали во Всероссийских соревнованиях в Казани. В программу входили стрельба, бег и плавание. Президент Татарстана вручил им золотые часы и кубки. (Автору этих строк сразу подумалось: очень символично, что Казанские победили в Казани…). Конечно, этот момент незабываем: он вдвойне приятен для меня и как для мамы, и как для наставника. Девочки ещё рукодельницы-мастерицы: шьют, вяжут. Таня, кроме того, хорошо рисует.

— А у Вас уроки и секции — это и работа, и хобби одновременно или имеете какое-то увлечение дополнительно? — спрашиваю Валентину Павловну.

— Ранее, когда они маленькие были, я им свитера и платьица вязала, шила мягкие игрушки. Сейчас в этом надобности уже не стало. Ещё у нас небольшой огородик перед домом. На нём стараемся всё и сразу разводить. Как услышим про что-нибудь интересненькое — сразу себе на участок прикапываем. У нас там и виноград, и жимолость, и ежевика садовая, и клубника, и яблони с грушами… А так в свободное время, особенно зимой, люблю на лыжах пробежаться. Эта зима получилась настоящая, есть где лыжню проложить. Ещё мы любим путешествовать. Недавно со старшей дочкой и внуком побывали в Египте.

В.П. Казанской подвластны и квадроциклы в пустыне.

— Что Вы самым главным в своей непростой работе считаете?

— Любить своё дело и быть в нём лично образцом. И самое важное — любить детей. Без этого ты не учитель, а равнодушный урокодатель.