Это и название волонтерской группы из Липецка, и ее девиз. Один из ее организаторов — Сергей Рыбалко — наш земляк, сейчас живет в г. Липецке и вот уже десять лет занимается доставкой гуманитарной помощи на Донбасс, в основном для мирных жителей. Его с нетерпением ждут детские сады, многодетные семьи, одинокие старики, для которых волонтер на собственной машине, преодолев сотни километров, везет продукты, одежду, обувь, игрушки и другие так необходимые в повседневной жизни вещи.
ФРОНТОВИК НЕ ДОЖИЛ ДО ДНЯ ПОБЕДЫ
Мы уже рассказывали, что в Тельмановском районе Донецкой области Сергей познакомился с ветераном Великой Отечественной войны Александром Ивановичем Кузьминым, оказавшимся уроженцем бывшего Хворостянского района. И стал целенаправленно посещать его при каждой поездке в с. Богдановка, где тот проживал.
Готовясь к очередной поездке в мае прошлого года, Сергей Рыбалко получил печальную весть: Александра Ивановича не стало. Совсем немного бывший фронтовик не дожил до очередной годовщины Великой Победы. Редакция нашей газеты тогда собиралась передать ветерану через волонтера собранные коллективом и селькорами деньги на покупку холодильника, которого у него не было. Не успели…
И тогда решили: пусть эта сумма станет вкладом добринских журналистов в увековечивание памяти героя на его второй малой родине, где Александр Иванович прожил большую часть жизни и где нашел свое упокоение.
И вот совсем недавно Сергей Рыбалко сообщил в редакцию: прямо накануне 9 Мая он вместе с местными властями установил памятник на могиле ветерана. Гранитную плиту привез из Липецка. Спешил, чтобы успеть ко Дню Победы.
«СВОЙ ДОЛГ ВЫПОЛНИЛИ»
— До этого на могиле ветерана-земляка стоял лишь крест со скромной табличкой, — рассказывает С. Рыбалко. — По местным обычаям при установке памятника его убирают совсем, а памятник устанавливают лицевой стороной от могилки, чтобы надпись смотрела на восток. Так мы и сделали. Помогавший нам председатель местного совета ветеранов Виктор Потапов даже сказал небольшую речь, поблагодарив за память о ветеране его земляков-липчан. После того как на могилу Александра Ивановича Кузьмина с новым памятником поставили букет цветов, я смог вздохнуть облегченно: свой долг перед ветераном мы выполнили.
Сергей Викторович поговорил с представителями местной сельской власти, чтобы убедиться: за могилой ветерана будут присматривать. И, вообще, волонтер рассказывает, что встретил за годы своих поездок в Донецкую Народную Республику немало людей неравнодушных, всегда готовых помочь.
ПОДАРИ ДЕТЯМ ДОНБАССА ЛЕТО!
— Точные данные для нанесения на памятник ветерану нам предоставила главный редактор местной районной газеты Наталья Зубач, — рассказывает С. Рыбалко. — Это наша незаменимая помощница, очень деятельный и отзывчивый человек. Мы давно с ней сотрудничаем. Наталья находит семьи, которые особенно нуждаются в помощи, и тогда я уже адресно еду к ним с гуманитаркой. Например, в ту поездку накануне майских праздников собирали вещи и игрушки для семей, где дети остались сиротами: их отцы погибли.
Сергей поделился с нами видеозаписью своих встреч с донецкими ребятишками, чьи судьбы сломала война. Вот две сестренки — Алина и Каролина. Их воспитывают бабушка с дедушкой, родители погибли (всушники расстреляли из танка машину, в которой они ехали).
— Приезжаю к ним уже не в первый раз, — продолжает волонтер. — Помимо прочего, привез девчонкам подарки: старшей — сотовый телефон, роликовые коньки, младшей — скейтборд и другие игрушки. К слову, у себя в Липецке мы объявили благотворительную акцию «Подари детям Донбасса лето». Записали с дочкой Полиной видеообращение с просьбой поделиться роликами, самокатами, велосипедами и прочей детской «техникой», из которой выросли ребята, со сверстниками из ДНР. Одно условие: все должно быть в отличном состоянии. Хлам мы не возим. Первую партию уже доставили по назначению.
По мере того как Сергей Рыбалко объезжал своих подопечных, его загруженная под завязку машина постепенно пустела. Передал вещи, игрушки, средства гигиены и ухода за грудничком многодетной семье. Заехал с подарками к четырехлетнему Даньке, у которого перед самым Новым годом погиб папа-ополченец. Отвез детское питание в Волноваху, где трое детей недавно остались без отца (тоже погиб), а у матери на этой почве пропало грудное молоко. Как обычно, навестил своих подшефных стариков — выполнил их заказы. Заехал к нашим бойцам, чтобы передать им маскировочные сети…
Словом, поездка, как всегда, была насыщенной как в плане оказанной помощи, так и полученных эмоций.
— Детки вроде бы и радуются подаркам, — рассказывает Сергей. — А глаза у них грустные. Маленькая Алина обняла меня за шею и долго не отпускала. Так и ходили с ней по улице. Не знаю, сколько должно пройти времени, чтобы залечились раны в их маленьких сердечках. Надеюсь, что помощь неравнодушных к чужой беде людей отогреет их души.