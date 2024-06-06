Это и название волонтерской группы из Липецка, и ее девиз. Один из ее организаторов — Сергей Рыбалко — наш земляк, сейчас живет в г. Липецке и вот уже десять лет занимается доставкой гуманитарной помощи на Донбасс, в основном для мирных жителей. Его с нетерпением ждут детские сады, многодетные семьи, одинокие старики, для которых волонтер на собственной машине, преодолев сотни километров, везет продукты, одежду, обувь, игрушки и другие так необходимые в повседневной жизни вещи.

ФРОНТОВИК НЕ ДОЖИЛ ДО ДНЯ ПОБЕДЫ

Мы уже рассказывали, что в Тельмановском районе Донецкой области Сергей познакомился с ветераном Великой Отечественной войны Александром Ивановичем Кузьминым, оказавшимся уроженцем бывшего Хворостянского района. И стал целенаправленно посещать его при каждой поездке в с. Богдановка, где тот проживал.

Готовясь к очередной поездке в мае прошлого года, Сергей Рыбалко получил печальную весть: Александра Ивановича не стало. Совсем немного бывший фронтовик не дожил до очередной годовщины Великой Победы. Редакция нашей газеты тогда собиралась передать ветерану через волонтера собранные коллективом и селькорами деньги на покупку холодильника, которого у него не было. Не успели…

И тогда решили: пусть эта сумма станет вкладом добринских журналистов в увековечивание памяти героя на его второй малой родине, где Александр Иванович прожил большую часть жизни и где нашел свое упокоение.

И вот совсем недавно Сергей Рыбалко сообщил в редакцию: прямо накануне 9 Мая он вместе с местными властями установил памятник на могиле ветерана. Гранитную плиту привез из Липецка. Спешил, чтобы успеть ко Дню Победы.

«СВОЙ ДОЛГ ВЫПОЛНИЛИ»

— До этого на могиле ветерана-земляка стоял лишь крест со скромной табличкой, — рассказывает С. Рыбалко. — По местным обычаям при установке памятника его убирают совсем, а памятник устанавливают лицевой стороной от могилки, чтобы надпись смотрела на восток. Так мы и сделали. Помогавший нам председатель местного совета ветеранов Виктор Потапов даже сказал небольшую речь, поблагодарив за память о ветеране его земляков-липчан. После того как на могилу Александра Ивановича Кузьмина с новым памятником поставили букет цветов, я смог вздохнуть облегченно: свой долг перед ветераном мы выполнили.

Сергей Викторович поговорил с представителями местной сельской власти, чтобы убедиться: за могилой ветерана будут присматривать. И, вообще, волонтер рассказывает, что встретил за годы своих поездок в Донецкую Народную Республику немало людей неравнодушных, всегда готовых помочь.

ПОДАРИ ДЕТЯМ ДОНБАССА ЛЕТО!

— Точные данные для нанесения на памятник ветерану нам предоставила главный редактор местной районной газеты Наталья Зубач, — рассказывает С. Рыбалко. — Это наша незаменимая помощница, очень деятельный и отзывчивый человек. Мы давно с ней сотрудничаем. Наталья находит семьи, которые особенно нуждаются в помощи, и тогда я уже адресно еду к ним с гуманитаркой. Например, в ту поездку накануне майских праздников собирали вещи и игрушки для семей, где дети остались сиротами: их отцы погибли.

Сергей поделился с нами видеозаписью своих встреч с донецкими ребятишками, чьи судьбы сломала война. Вот две сестренки — Алина и Каролина. Их воспитывают бабушка с дедушкой, родители погибли (всушники расстреляли из танка машину, в которой они ехали).

Потерявшая родителей Алина долго не хотела отпускать дядю Сережу, который взял шефство над их осиротевшей семьей.

— Приезжаю к ним уже не в первый раз, — продолжает волонтер. — Помимо прочего, привез девчонкам подарки: старшей — сотовый телефон, роликовые коньки, младшей — скейтборд и другие игрушки. К слову, у себя в Липецке мы объявили благотворительную акцию «Подари детям Донбасса лето». Записали с дочкой Полиной видеообращение с просьбой поделиться роликами, самокатами, велосипедами и прочей детской «техникой», из которой выросли ребята, со сверстниками из ДНР. Одно условие: все должно быть в отличном состоянии. Хлам мы не возим. Первую партию уже доставили по назначению.

Четырехлетний Даня давно мечтал о футбольном мяче.

По мере того как Сергей Рыбалко объезжал своих подопечных, его загруженная под завязку машина постепенно пустела. Передал вещи, игрушки, средства гигиены и ухода за грудничком многодетной семье. Заехал с подарками к четырехлетнему Даньке, у которого перед самым Новым годом погиб папа-ополченец. Отвез детское питание в Волноваху, где трое детей недавно остались без отца (тоже погиб), а у матери на этой почве пропало грудное молоко. Как обычно, навестил своих подшефных стариков — выполнил их заказы. Заехал к нашим бойцам, чтобы передать им маскировочные сети…

Словом, поездка, как всегда, была насыщенной как в плане оказанной помощи, так и полученных эмоций.

— Детки вроде бы и радуются подаркам, — рассказывает Сергей. — А глаза у них грустные. Маленькая Алина обняла меня за шею и долго не отпускала. Так и ходили с ней по улице. Не знаю, сколько должно пройти времени, чтобы залечились раны в их маленьких сердечках. Надеюсь, что помощь неравнодушных к чужой беде людей отогреет их души.