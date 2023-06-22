Выйти на пенсию раньше общеустановленного пенсионного возраста могут жители Липецкой области, имеющие длительный стаж. Воспользоваться таким правом можно воспользоваться мужчинам не ранее 60 лет и 55 у женщин.

На сегодняшний день досрочную пенсию за длительный стаж в Липецкой области оформило свыше двух сотен жителей региона. Такое право предоставлено мужчинам, имеющим страховой стаж 42 года и женщинам — 37 лет.

В стаж для досрочной пенсии включаются периоды работы, во время которых гражданин был официально трудоустроен и за него уплачивались страховые взносы в СФР, а также периоды получения пособия по обязательному социальному страхованию в связи с временной нетрудоспособностью. Кроме того, с прошлого года в страховой стаж теперь включается период прохождения службы в армии.

Не засчитываются в стаж так называемые «нестраховые» периоды: время получения пособия по безработице, уход за инвалидом или престарелым, учеба, отпуск по уходу за ребенком.

Выработанный на текущий момент стаж, периоды трудовой деятельности, места работы, размер начисленных страховых взносов работодателем, а также размер индивидуальных пенсионных коэффициентов можно узнать, не выходя из дома, в Личном кабинете гражданина на сайте СФР.