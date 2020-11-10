Кто они, добринские полицейские?

БЛЮДЁТ ЗАКОН И ЧЕСТЬ НАШ ИНСПЕКТОР ДПС

10 ноября — День сотрудника ОВД. Поздравления и слова благодарности звучат в адрес сотрудников полиции. Многие встречают его на рабочем месте, в том числе и сотрудники ОГИБДД.

Без них на наших дорогах наступил бы хаос. Только вдумайтесь: за 10 месяцев текущего года ими было выявлено 3227 различных правонарушений, а также 79 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Заслуженные поздравления в этот день будут принимать старший государственный инспектор безопасности дорожного движения, капитан полиции Алексей Полянский, инспектор (по исполнению административного законодательства), старший лейтенант полиции Елена Ларина, старший инспектор ДПС, старший лейтенант полиции Сергей Жигулин, инспектор ДПС, лейтенант полиции Алексей Незнамов, инспектор ДПС, лейтенант полиции Виктор Селиванов, инспектор ДПС, лейтенант полиции Виктор Юшков, инспектор ДПС, лейтенант полиции Анастасия Злобина, инспектор ДПС, лейтенант полиции Виктор Злобин, а также возглавляющий данное подразделение начальник ОГИБДД, майор полиции Александр Ногтев.

ОНИ ПЕРВЫЕ ПРИДУТ НА ПОМОЩЬ

Патрульно-постовая служба полиции — это структурное подразделение, задачами которого является предупреждение и пресечение беспорядка на улицах и в общественных местах. Главная задача «патрульной» — быть всегда первыми там, где необходима помощь.

Особое место в работе ППС занимает профилактика правонарушений.

В отделении патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Добринскому району служат 7 сотрудников: полицейский ОППСп, сержант полиции Алексей Окороков, полицейский ОППСп, сержант полиции Ирина Незнамова, полицейский (водитель) ОППСп, сержант полиции Сергей Васильев, полицейский ОППСп, сержант полиции Егор Андреев, полицейский ОППСп, сержант полиции Сергей Беломыльцев, полицейский ОППСп, младший сержант полиции Елена Кузовлева. Возглавляет подразделение командир ОППСп, старший сержант полиции Максим Улыбышев.

СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ…

В следственном отделении ОМВД Российской Федерации по Добринскому району под руководством заместителя начальника отдела МВД — начальника СО, подполковника юстиции Владимира Алехина работают 5 сотрудников: заместитель начальника СО, майор юстиции Виктор Богачев, старший следователь, майор юстиции Вячеслав Проскуряков, следователь, старший лейтенант юстиции Сергей Михалев и двое сотрудниц женского пола: старший следователь, капитан юстиции Екатерина Кривобокова и начинающий следователь, сержант полиции Екатерина Посаднева.

ПОЛУЧАТ НАГРАДЫ

В честь профессионального праздника, а также за образцовое исполнение служебного долга по защите прав и законных интересов граждан, положительные результаты в служебной деятельности ряд сотрудников Добринского отдела полиции будет отмечен почетными грамотами администрации района.

Среди них начальник отдела уголовного розыска, майор полиции Александр Гущин, заместитель начальника следственного отделения, майор юстиции Виктор Богачев, оперуполномоченный отдела уголовного розыска, старший лейтенант полиции Тимур Кабанов, инспектор направления анализа, планирования и контроля, старший лейтенант внутренней службы Татьяна Туркина, участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних, лейтенант полиции Сергей Федоров, полицейский поста (по охране здания) дежурной части, старшина полиции Андрей Шатов, полицейский (кинолог) группы охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых, старший сержант полиции Евгений Гаршин, специалист по кадрам группы по работе с личным составом Татьяна Соболева.