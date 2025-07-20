Кто стучится в дверь ко мне

Жизнь супругов Губиных из Нижней Матренки вот уже несколько десятилетий неразрывно связана с почтовой деятельностью, хотя ни Иван Викторович, ни его супруга Антонида Васильевна раньше и предположить не могли, что будут обслуживать население, заходя в каждый дом с толстой сумкой на ремне.

Она — бухгалтер по образованию, он, как большинство мужчин-селян, — механизатор. В советское время в колхозах-совхозах эти профессии были, пожалуй, наиболее востребованными. И работала наша супружеская пара до поры до времени по тем специальностям, которые приобрела.

В молодой семье Губиных один за другим родились трое сыновей, так что хозяйке пришлось шесть лет провести в декретном отпуске, ставя на ноги ребятишек, вести (очень часто без помощи мужа) все домашнее хозяйство. Известно ведь, что за работа в колхозе была: от зари до зари — то посевная, то уборочная, то ремонтные работы…

После декрета Антониде предложили работу бригадира.

— Нет, не могу, — наотрез отказалась молодая мамочка. — Старшему только-только 5 лет исполнилось. А двое других пацанов и вовсе маленькие. Они отца, можно сказать, не видят. Так еще и мать забудут.

Полгода просидела дома, потом немного замом главного бухгалтера поработала в местной сельхозтехнике (так на селе называли ремонтно-техническое предприятие «Хворостянское»).

— А тут узнаю: наша заведующая отделением связи Мария Ивановна Афанасьева с работы рассчитывается, — вспоминает начало своей почтовой трудовой деятельности А.В. Губина. — Думаю: мои бухгалтерские навыки очень кстати здесь придутся. Те же проводки, та же отчетность.

Так и появился в Нижнематренском отделении связи новый начальник, вернее, начальница. И проработала в этой должности аж до пенсии, даже чуть подольше.

— Работа мне нравилась всегда, — с удовольствием рассказывает Антонида Васильевна. — Постоянно среди людей. Нагрузка, конечно, тогда была немалой: я и шесть моих почтальонов обслуживали население в 1,5 тысячи человек. Одних только получателей пенсий было 430. А периодики сколько люди выписывали! А сколько мы доставляли жителям товаров повседневного спроса!

Но жизнь вносила свои коррективы в повседневность бытия. Ликвидация колхозов-совхозов многих селян лишила работы. Молодежь быстренько сменила деревенский быт на городской, выпорхнув из родительского гнезда и найдя себе работу по душе в шумных городах. Да и люди постарше стали всё чаще призадумываться о переезде в более перспективные места. Отток населения из Нижней Матренки возрастал.

— Сейчас мое почтовое отделение обслуживает население в 1020 человек. 92 из них — получатели пенсий, — констатирует Антонида Васильевна. — Почтальонов постепенно, естественно, сократили. Остался один.

Им, кстати, сейчас является муж А.В. Губиной Иван Викторович. Пришел в службу почтовой связи он, если так можно сказать, пожалев супругу. Не особо селяне спешили на эту работу (слишком мала зарплата).

Да и выбора большого у И.В. Губина не было. После ликвидации колхоза его приняли в РТП «Хворостянское». Но это предприятие тоже долго не продержалось, свернуло свою деятельность. Иван Викторович в Липецк поехал на стройку. Лет пять там проработал. Дольше здоровье не позволило. Вернулся в свое село. А тут как раз почтальон требовался в отделение связи на полставочки. Невелик доход — да всё при деле. И супруге не надо подбирать подходящего работника.

С тех пор уже почти десяток лет пролетел. Иван Викторович привык к новым своим обязанностям. Выполняет их с удовольствием. Во время бездорожья или в зимний холод-снегопад нелегко приходится, конечно.

— Население-то поубавилось, а весь путь, который приходится мне преодолевать, доставляя почту селянам, как был 29 километров, так и остался, — подытоживает Губин. — Но я уже привык. К тому же в этих походах есть и польза для здоровья.

Надо сказать, что в хорошую погоду Ивана Викторовича здорово выручает его личный транспорт — трехколесный друг-велосипед с огромной корзиной для клади. В нее он и почту поместит, и продукты питания по заявкам земляков. В обязанности почтальона вовсе не входит обеспечивать возрастных нижнематренцев какими-либо товарами (кроме того ассортимента, который предлагает Почта России). Но мужчина никогда не откажет пенсионерам, если те обращаются с просьбой купить им хлеб, мучичку или сахар, а то и что-то для хозяйственных нужд. Ведь некоторые живут в нескольких километрах от магазина. Не каждый сможет в силу своего возраста преодолеть это расстояние.

Так и трудится на пару чета Губиных. Правда, Антонида Васильевна несколько лет тому назад решила уйти на пенсию. С год почти дома просидела, а потом поддалась на уговоры своей областной начальницы Елены Николаевны Языковой и опять приняла отделение связи. Думала, на годок. Но получилось по-иному.

— Пока поработаю, — не загадывая далеко наперед, говорит моя собеседница. — Сейчас вот подписку провели. Конечно, маловато периодики люди выписывают. Молодежь всю информацию в интернете черпает, а мои подписчики — люди среднего и старшего возраста.

— «Добринские вести» читают нижнематренцы? — не удержалась я задать волнующий меня вопрос.

— На 1 июля 71 экземпляр «районки» выписан по нашему отделению связи, — услышала в ответ. — Если учесть, что некоторые оформили электронную подписку, — практически каждый дом (кроме тех, кто прописан в селе, но фактически здесь не живет) получает нашу газету. А вот с другими изданиями дела обстоят намного хуже: 5 «Липецких газет», 2 — «АиФ», чуть больше десятка журналов…

— Ну что же мы все про работу, да про работу, — неожиданно поменяла тему разговора Антонида Васильевна. — Я же петь в клуб еще хожу. Пойдемте, покажу свои сценические наряды.

Наша дальнейшая беседа проходила в уютном сельском доме Губиных. Там меня поджидало несколько восхитительных сюрпризов.

Сюрприз первый — целый гардероб концертных платьев. Все в пол, яркие, красивые.

— Сама шью, — похвасталась собеседница. — Вот очередное к выходным должна смастерить. У нас концерт в клубе намечается ко Дню семьи, любви и верности. Я буду обязательно выступать.

И выступала.

Когда я готовила этот материал — получила любительское видео, сделанное одним из сельских зрителей. Антонида Васильевна блистала на сцене в новом платье (успела все-таки дошить наряд!). Зрители горячо аплодировали самодеятельной артистке с сильным, звонким голосом.

А один из почитателей ее таланта неизменно преподнес ей цветы. Он это делает всегда во время концертов художественной самодеятельности.

Сюрприз второй — миниатюрная творческая мастерская моей героини. На самом освещенном месте — электрическая швейная машина и оверлок. А на стенах — многочисленные полочки (это дело рук супруга) с коробками, в которых — катушки, атласные ленты, всевозможные украшения большие и маленькие, другие аксессуары.

У меня просто глаза разбежались от этого сияющего разноцветного великолепия!

Отдельное место заняли концертные платья, под каждое из которых — своя пара туфелек. Как у настоящей артистки.

Сюрприз третий, подтверждающий общеизвестную истину: талантливый человек многогранен.

Оказавшись внутри дома Губиных, я попала в картинную мини-галерею. Стены всех комнат украшены картинами. Это прикладное творчество хозяйки. С некоторых пор ее увлекательнейшим занятием стало изготовление картин из атласных лент. А из клочков ткани, оставшихся после пошива платьев, мастерица создает еще одну красоту — коврики.

Но и на этом сюрпризы не закончились.

В просторной, добротной беседке разместились несколько штук декоративных светильников. Их тоже своими умелыми ручками делает Антонида Васильевна.

— Для себя, для близких и даже на заказ, когда просят, — поясняет она.

Надо отметить, что Иван Викторович тоже участвует в создании всего это художественного великолепия.

— Я без него не смогла бы свои работы завершить, — признается мастерица. — К примеру, выполнила я картину, а оформлением ее в рамочку занимается супруг. Со светильниками еще больше он мне помогает. Вся электрическая часть на нем, да и прикрепить светильники к основе я бы не сумела так мастерски, как это способны сделать только мужчины.

Словом, работают в тандеме и в отделении связи, и дома.

Иван Викторович — тоже на все руки мастер. Вместе с сыновьями соорудил просторную беседку с самодельным большим столом и широкими лавками. Все сделано основательно, на века, можно сказать: из металла и дерева. Это излюбленное место всех Губиных. Они собираются здесь большой семьей. И чаевничают, и шашлычок к столу подают. Кстати, мангал — рядом. Его тоже мужчины смастерили.

Бабушка с дедушкой подумали и о внуках. Для них приобрели и установили внушительных размеров бассейн (самое то в такую жару!). А еще тут есть укромные уголочки с качелями, с подвесным креслом-коконом.

И всюду в палисаднике — цветы…

Вот так живут сельские почтальоны Губины. В мире, любви и согласии. Стремясь и свою жизнь сделать краше, и окружающим подарить тепло и заботу.

«Почтальон на селе — не просто разносчик корреспонденции. У этой профессии — особая социальная значимость. В небольших населённых пунктах, в условиях удалённости от крупных городов, работник почты выполняет не только свои прямые обязанности, но и становится важным звеном в системе поддержки и информирования граждан, особенно пожилого возраста», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.