В деревнях по сей день параллельно с официальным названием улиц существует их народная версия. Например, в Верхней Матренке Полевую многие по старинке называют Азией. И уже никто не может ответить — почему?

— Когда в свое время мы давали названия безымянным на тот момент улицам, — рассказывает глава поселения Наталия Жаворонкова, — старались следовать логике. Например, в Приозерном улицу, где проживало много молодых семей, назвали Молодежной и так далее. А вот почему Азия… не знаю.

Когда-то улица Полевая (в народе «Азия») была густонаселенной. Сейчас она выглядит вот так. Здесь проживает всего 22 человека.

Анатолий Егорович Крутских родился на этой улице и живет здесь с 1953 года по сей день. Считает, что практически не уезжал отсюда никуда, за исключением четырех лет, проведенных в Тольятти (но это, согласитесь, такая мелочь по сравнению со всей жизнью).

— Раньше Полевая (Азия) была намного многолюднее, чем сейчас, — говорит Анатолий. — Дома стояли в два порядка, сейчас половина от того осталась. В семьях по 7-8 детей было, и это считалось нормой. Я в такой же родился. Детей много, значит, жили победнее. А название Азия, может быть, от того, что далеко от центра живем.

Собеседник вспоминает, как когда-то они, мальчишки, своими шагами не раз измеряли длину своей улицы: 1 километр 700 метров выходило. Большой гурьбой шли в Верхнематренскую школу и обратно. Вместе с Анатолием десять (!) его одноклассников с Азии ходило. Классы тогда были не то, что сейчас.

Анатолий Крутских рассказывает, что их улица всегда была тихой и спокойной, если не считать традиционных деревенских стычек «улица на улицу». Молодежь с Азии обычно мерилась силами с парнями с Вострикова конца (тоже народное название одной из Верхнематренских улиц — Мира). А, вообще, жизнь здесь текла размеренно, наполненная хозяйственными заботами и хлопотами. Повзрослевшие дети, как правило, оставались на малой родине, обзаводились своими семьями. Причем, многие сверстники Анатолия (впрочем, как и он сам) женились на девушках с Украины. Он четверых таких насчитал со своей улицы.

Анатолий, отучившись в Задонском техникуме на техника-механика и поработав на автозаводе в Тольятти, тоже решил вернуться домой. Приехал вместе с супругой Надеждой Мартыновной. Сначала молодая семья Крутских жила в небольшом домишке. Потом, в 80-х, построили просторный, недалеко от родительского. «Раз приехали, надо укореняться», — вспоминает Анатолий слова своего отца.

Герой нашего материала хоть и выбрал для жизни деревню, не замкнулся на работе и домашнем хозяйстве, как большинство селян-трудяг, а всегда стремился к чему-то большему. Расширить горизонты ему помогали задатки лидера и тяга к общественной деятельности. Комсомольско-молодежное звено Анатолия Крутских из трех человек показывало лучшие результаты на севе, обработке и уборке зерновых культур. Поэтому в апреле 1978 года его делегировали в Москву на 18-й съезд Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза молодежи (ВЛКСМ).

— Это событие запомнилось мне на всю жизнь, — вспоминает Анатолий сегодня. — Да, пожалуй, и изменило ее. Я, простой сельский парень, имел возможность лично видеть руководство и известных людей нашей страны: генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева, первого секретаря ЦК ВЛКСМ Бориса Пастухова, космонавта Андрияна Николаева… Прямо передо мной в зале сидела олимпийская чемпионка — фигуристка Ирина Роднина… Привез с собой много автографов и еще больше впечатлений. И потом ездил на каждую областную комсомольскую конференцию. Вступил в партию, был секретарем партийной организации свинокомплекса и вел идеологическую работу. Хотел поступать в институт, но начавшаяся перестройка спутала все планы.

Анатолий признается, что ему всегда нравилось работать с людьми, быть в гуще событий. Одно время он даже участвовал в сельской художественной самодеятельности, выступал на сцене. С выходом на пенсию круг общения стал меньше. Поэтому, чтобы не отставать от жизни, начал осваивать интернет-пространство. Относит себя к активным пользователям соцсетей. Любит вступать в диалоги с интересными людьми, высказывать свою точку зрения на разные вопросы. А еще Анатолий Крутских выкладывает в интернет свои видеоролики: сам поет, сам снимает и заливает в соцсеть. Говорит, что ему интересно читать отзывы на свои выступления.

Анатолий еще лет с восьми загорелся желанием играть на гармошке. Долго уговаривал маму купить ему свой инструмент. А когда получил заветную «хромку», с помощью деревенского гармониста-самоучки быстро ее освоил. Вскоре паренька уже приглашали на свадьбы и деревенские «пятачки». Со временем научился играть практически на всех музыкальных инструментах: баяне, аккордеоне, гитаре, синтезаторе, барабане…

— Люблю петь, аккомпанируя себе, — продолжает наш собеседник, — но вот уже два года как очень редко беру в руки гармонь: настроение не то — ребята ведь сейчас воюют за нашу страну, не до веселья. Поддерживаю сына и сноху, которые занимаются волонтерством — помогают тем, кто на передовой.

Правда, для корреспондента «Добринских вестей» Анатолий Крутских сделал исключение, исполнив-таки одну из своих любимых песен.

Анатолий Егорович на прощание сказал, что практически все его одноклассники когда-то разъехались по городам. Но сам он ничуть не жалеет, что остался в родном селе, где ему дорог каждый уголок. Любит свой дом, сад, который сам когда-то заложил и продолжает пополнять новыми деревцами. Охотник с большим стажем, зимой по морозцу он проезжает на лыжах километров 5-10 в день, летом много ходит пешком. И уверен, что малая родина — лучшее место на земле.