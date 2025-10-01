Кто в этом тереме живет…

То, что люди с огромной фантазией проживают в этом доме по улице Свободы в п. Плавица, ясно сразу: необычная, как в сказке, форма крыши привлекает к себе издалека.

С ПОЛЁТОМ ФАНТАЗИИ

И я не ошиблась. На самом деле дом — детище нынешних хозяев. Форму крыши, да и само здание придумал глава семейства Александр Павлович Лещинский, начальник IT-отдела ООО «Добрыня». Понятное дело: айтишники — народ креативный.

— Саша и проект всего дома создавал сам, — говорит его половина Галина, — участок был куплен ещё до меня, а вот строили мы уже вместе, причём практически всё вдвоём. Единственное, на что других людей нанимали, так это яму копать и фундамент заливать. Остальное — сами.

— А как же тяжёлые балки, к примеру, тягали? — задаю вопрос собеседнице.

— Так Саша — очень умный, он придумал специальную подъёмную лебёдку, с помощью которой процесс протекал быстрее и легче.

Как сейчас у молодёжи водится, они познакомились по Интернету 11 лет назад. При личной встрече не разочаровались и решили жить вместе. Александр — из местных, Галина приехала сюда из Добровского района. Это было ещё в 2015-м году, в минувшем феврале Лещинские десятилетие совместной жизни отмечали. Одновременно тогда же приступили и к строительству своего гнезда, а сами у мамы хозяина проживали некоторое время. Документально, правда, свои отношения узаконили, когда и дом оформляли — в 2019-м.

— Наш дом, конечно, ещё требует ремонта и вложений, — продолжает Галина, — это и с улицы пока понятно. Но зато мы давно живём отдельно. Ремонт начали с детской комнаты, кухни и своей спальни. До второго этажа пока не добрались: Москва не сразу строилась. Уже отделали и подвал, где у нас музыкальная студия, она же кинозал и тренажёрная. А рядом — мастерская, где я делаю подарки из эпоксидной смолы. Это ещё одно моё хобби наряду с музыкой.

Эта комната сразу несколько функций выполняет: и музыкальная, и тренажёрная, и кинозалом в любой момент становится. На стене висит огромный экран.

И хозяйка провела меня по своим владениям. К этому времени уже проснулась их старшая дочка Аня, пятиклассница гимназии, а вот младшую трёхлетнюю (4 годика — в сентябре) Танюшку и того раньше разбудили «на работу», то есть в садик. Можно б и дома дальше держать, пока мама не вышла на работу, но там ребёнок социализируется, общается со сверстниками.

Аня комнату разделяет с младшей сестрёнкой Танюшкой. Всё у них тут имеется от мебели до игрушек.

— Какие «интересные» имена у ваших дочек по нынешним временам, — говорю их маме, — кто ж так называл: Вы или папа?

— Мы с мужем любим простые имена. Аня и Таня — куда, думается, лучше и проще. А то называют Василисами, а дома этих девочек, как мальчишек или того хуже — котов, Васьками зовут…

Десятилетие совместной жизни Галина и Александр Лещинские запечатлели на фото. За это время в их семье многое создано – главное, конечно, дети и свой дом.

ГЛАВНЫЕ ЗРИТЕЛИ НА КОНЦЕРТАХ

Идём по дому, Аня знакомит с комнатой своей и сестрёнки. Светлая и просторная, в девчоночьих тонах. Всё здесь есть из мебели и, конечно, компьютер для старшей. Родительская опочивальня издалека видна: тоже красиво оформлена. Меня же более интересовал спорто-кино-музозал, о котором говорили.

Когда-то на районном Дне воспитателей в прошлом году я Галину видела поющей на сцене. Она тогда таким способом благодарила «вторых мам» за их тяжёлый труд.

Только я б никогда не подумала, что любящий муж у себя дома организует отдельное пространство для увлечения своей избранницы. Масштабы, конечно, впечатлили: специальная аппаратура закуплена для занятий музыкой и записи видеоклипов. Одним словом, настоящая студия звукозаписи. Эта же комната является и кинозалом: на стене — огромный экран. Здесь и беговая дорожка. Аня как раз после сна пробежала «расстояние», пока мы разговаривали с её мамой. Потом девушки показали, как у них происходит процесс репетиций.

— А когда приезжают гости, то мы тут громко поём под караоке и никому не мешаем. Здесь я записываю свои песни, учусь онлайн вокалу и, конечно, репетирую. И, вообще, при строительстве дома студия специально задумывалась. Это не просто случайно отведённое место в подвале.

Главное увлечение Галины – музыка и сцена – доставляют радость не только ей самой и домашним, но и большому числу зрителей.

Оказывается, Галина с 5 лет выступает на сцене, хотя по специальности — швея, но шила давно. В школьные годы посещала ещё и театральный кружок, чтоб не робеть перед залом. И она по праздникам во время декрета выступала в Тихвинском ДК, но в этом году перешла в местный Центр культуры п. Плавица под крыло В.А. Свинцова. Вместе с ним подготовила не один номер, в том числе к большому праздничному торжеству, посвященному Дню семьи, любви и верности. Как она выразилась, Владимир Александрович всё любит довести до совершенства, вот она и старается, чтоб порадовать земляков.

— Супруг и мои дочки обязательно приезжают на концерты, когда я выступаю, — признаётся Галина. — Это мои самые главные и любимые зрители, они меня во всём поддерживают. И в нашей звукозаписи, если что-то выходит из строя, то Саша обязательно тут же настроит, даст мне дельный совет по эксплуатации того или иного предмета.

Поинтересовалась у певицы, какие песни любит петь, из чьего репертуара. И услышала в ответ, что таких нет. Всё зависит от настроения: сегодня — одна, завтра — другая.

— Сама я люблю слушать песни групп «Ласковый май», «Кино», «Рождество». На сцене их не пою, а вот в караоке «Белые розы» — это наша любимая.

— Аня, ты что исполняешь? — обратилась к старшей дочке.

— Если только дома с мамой. Я больше люблю рисовать, танцевать, хочу в этом году записаться в хореографический кружок.

Выяснилось, что у Лещинских дома танцуют все от главы семейства до малышки Тани. Любят это дело, часто устраивают дискотеки «на ровном месте», да и очень полезно для здоровья: такой выплеск энергии.

— Таня, кстати, любит и петь, — утверждает мама, — от неё это часто можно услышать, хоть не всё и понятно иной раз. Её любимая песенка — «Пчёлка Жу-жу-жу».

Весело отмечать дни рождения детей стало главной традицией в семье Лещинских.

«Я САДОВНИКОМ РОДИЛСЯ»

— Про девочек всё понятно: вы поёте и пляшете, — говорю им, — а какое же главное увлечение у вашего папы и мужа?

Глава семейства Александр Лещинский – ещё и главный цветовод, огородник и садовод в доме. А вот лакомиться урожаем любят все.

И выяснилось: мало того, что Александр — главный добытчик и в настоящем цветнике дома среди прекрасной половины живёт, так ещё и заядлым садовником и цветоводом на собственном участке является. Это его любимое дело после основного в «Добрыне». Мужчина разводит розы, лилии… Из деревьев много различных сортов яблонь, груш… Он ещё и виноградарь. Его жена честно выразилась: «Саша много-много всего выращивает, названий даже не помню». Вот так-то. Галина любит получать от мужа букеты из его клумб, не сильно озадачиваясь сортами и окраской. Всё это лежит на плечах главы семейства. Его отдушина. Теплица рядом с домом — тоже. Территория вокруг благоустраивается по усмотрению домочадцев.

Территорию у дома хозяева постепенно тоже благоустраивают.

.Галина призналась, что любит получать в подарок от мужа цветы, выращенные его руками, особенно лилии.

— Мы тоже помогаем, — говорят девушки, — субботники организуем по уборке территории. Они у нас могут два и три дня длиться. И Танюшка старается: камешки в крошечное ведёрко собирает. У Ани другая обязанность: собрать малину и клубнику. И даже до общего стола доносит… Всем хватает. Плантации у папы приличные.