Подведены итоги масштабных отборочных соревнований для участия в финале X Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), где будет представлена и Липецкая область. В компетенции «Интернет-маркетинг» многоступенчатый отбор прошла учащаяся Центра цифрового образования детей «IT-куб» (Skills-Центр) Центра дополнительного образования Липецкой области Ольга Глущик.

В этой компетенции выполняется несколько конкурсных модулей, задача которых – продвигать образовательные проекты. Для этого юные интернет-маркетологи изучают целевую аудиторию, создают группы в социальных сетях и используют возможности smm, сообщили в управлении образования и науки Липецкой области. Ольга Глущик вошла в число сильнейших интернет-маркетологов России, опередив соперников из 26 регионов. Она будет представлять Липецкую область в национальном финале, который пройдет в Саранске 8-12 сентября.

«Мы очень заинтересованы в успехах юных липчан, ведь они показывают уровень образования в нашем регионе. Областная власть всегда будет поддерживать школьников и педагогов, которые обеспечивают высокие результаты», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.