Главный трофей Континентальной хоккейной лиги будет экспонироваться в марте в семи городах ЦФО. Липецк станет вторым пунктом его путешествия из столицы. После того, как кубок увидят жители Тулы 4 марта, его привезут в Липецк.

5 марта в спортивном комплексе «Звёздный», с 14.30 до 16.30, любой желающий сможет сделать памятное фото с кубком. Одновременно на льду спорткомплекса будет идти матч за кубок «Ростелекома» среди юношей. Вход на трибуны – свободный. Единственное условие – соблюдение мер эпидемиологических безопасности и наличие защитной маски.

Кубок КХЛ после Липецке погостит также в Калуге, Ярославле, Смоленске, Костроме и Курске. Раньше его привозили только в города Сибири.

В день выставки гостей также ждёт профессиональная фотосессия с главным трофеем Чемпионата КХЛ, памятные сувениры и розыгрыш стильных рюкзаков, сообщили в пресс-службе мэрии Липецка.