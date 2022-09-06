Финал соревнований на Кубок Липецкой области по компьютерному спорту состоится 24 и 25 сентября в Липецке. Он пройдет в формате офлайн в одном из городских компьютерных клубов.

Участие в соревнованиях могут принять спортсмены, достигшие 14 лет. Регистрация уже стартовала, пройти ее можно, перейдя по ссылке. Регистрация продлится до 11 сентября включительно. С правилами соревнований на Кубок Липецкой области по компьютерному спорту можно ознакомиться здесь.

Отборочные этапы соревнований пройдут с 17 по 20 сентября в формате онлайн. Программа соревнований включает в себя дисциплины:

Dota 2 — личные соревнования;

CS:GO — командные соревнования;

DCL — The game — личные соревнования;

Tekken 7 — личные соревнования;

Clash Royale — личные соревнования.

Соревнования на Кубок Липецкой области по компьютерному спорту организованы Федерацией компьютерного спорта Липецкой области при поддержке управления физической культуры и спорта региона. «Массовость – основа всех наших спортивных достижений. В Липецкой области каждый житель может выбрать вид спорта по своему желанию», – подчеркивает губернатор Игорь Артамонов.