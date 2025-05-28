Кубок Победы по мини-футболу прошёл в Липецке

Турнир по мини-футболу Кубок Победы прошел на стадионе «Янтарь» в Липецке в День российского предпринимателя. За главный приз сразились восемь команд: сборная Липецкого областного Совета депутатов и правительства Липецкой области, команды прокуратуры Липецкой области, Липецкой торгово-промышленной палаты, УФСИН по Липецкой области, Управления Росгвардии по Липецкой области, УМВД России по Липецкой области, СМИ региона, адвокатской палаты Липецкой области. Организаторами турнира выступили прокуратура Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата совместно с центром «Мой бизнес».

На поле спортсмены показали высокий уровень игры и командный дух. В итоге Кубок Победы выиграла команда УМВД России по Липецкой области. Серебро – завоевала сборная журналистов региона, бронзу – команда прокуратуры Липецкой области.

Для болельщиков и зрителей подготовили развлекательную программу. В перерывах между матчами выступали артисты, рядом работали ярмарка «Липецкие ремёсла» и площадка с мастер-классами для детей. Зрителей и спортсменов угощали мороженым и хот-догами. Всего в мероприятии приняли участие около 900 человек. В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне участники турнира высадили на стадионе молодую липу.

«Спортивные турниры всегда создают радостную и позитивную атмосферу. Они сплачивают людей разных возрастов и профессий, укрепляют социальные связи. В этот раз матч объединил сразу несколько важных поводов: 80-летие Победы и День предпринимателя», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.