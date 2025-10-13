Кубок – у добринцев

Добринский «Альтаир» впервые в своей истории стал победителем Международного турнира по мини-футболу «Кубок братских народов» среди ветеранов старше 50 лет, который завершился в Абхазии.

Турнир «Кубок братских народов» проводился по круговой системе.

В первом матче наши земляки без особого труда одолели соперников из «Боевого братства» (Наро-Фоминск) со счетом 7:1. Голевыми действиями в составе «Альтаира» отметились Александр Адоньев — 3 забитых мяча, Вадим Колесников — 2, Эдуард Канаев и Михаил Сухарев — по 1.

Во втором поединке добринцы победили команду хозяев соревнований, ФК «Рубин», со счетом 4:2. У нас забили Александр Подколзин, Вадим Колесников, Михаил Сухарев и Павел Харин.

В игре со сборной Могилева (Республика Беларусь) добринцы вновь праздновали победу, на сей раз — сухую, со счетом 4:0. Мячи в ворота братьев-белорусов забивали Александр Подколзин, Вадим Колесников, Михаил Сухарев и Дмитрий Павлов.

Сделав весомую заявку на медали соревнований, «Альтаир» предпринял финишный рывок. Два заключительных поединка с ветеранскими командами Тамбова и Рязани прошли под знаком превосходства добринцев. Соседи-тамбовчане были обыграны со счетом 4:2, в воротах рязанцев побывал всего один мяч, но этого оказалось достаточно для общей победы.

При пяти положительных исходах добринский «Альтаир» стал победителем Международного турнира по мини-футболу «Кубок братских народов». Добринцам вручили главный приз соревнований — памятный кубок. Кроме этого, все игроки команды-победительницы получили медали за первое место.

Лучшим защитником признали Эдуарда Канаева, лучшим полузащитником — Александра Адоньева, лучшим нападающим — Вадима Колесникова. Специальный приз турнира — символический золотой мяч — вручили игроку «Альтаира» Павлу Харину. Тренер наших ветеранов Александр Требунских отметил надежную игру нашего вратаря Александра Лапина, полевых игроков Ашота Асатряна, Сергея Фигурчука, Михаила Сухарева, Александра Подколзина, Евгения Нифонтова, Дмитрия Павлова, Владислава Злобина, Василия Голикова, Александра Токмакова.

Поездка на берег Черного моря была бы невозможна без помощи и поддержки со стороны районной администрации в лице главы Александра Пасынкова, Добринского сельсовета (глава Николай Чижов), индивидуального предпринимателя из Средней Матренки Юрия Зайцева, а также заместителя руководителя КХ «Альтаир» Александра Зюзина.

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА ОТ ГЛАВЫ РАЙОНА

Глава Добринского района Александр Пасынков вместе со своим заместителем Олегом Малыхиным и председателем Совета депутатов округа Сергеем Григорьевым вручили благодарственное письмо администрации муниципалитета игрокам и тренерскому штабу команды «Альтаир». Награду принял играющий тренер «Альтаира» Александр Требунских. Он, кстати, тоже отмечен благодарственным письмом главы района «за внимание к развитию физкультуры и спорта, за большой личный вклад в продвижение здорового образа жизни».

— Наши футбольные ветераны молодцы, — сказал в своем поздравлении Александр Николаевич, — подтверждают высокий класс игры, мастерство. Поздравляю! Мы подумаем провести подобный турнир на Добринской земле с приглашением команд из других регионов России, Республики Беларусь, Абхазии, чтобы подарить футбольный праздник всем жителям нашего района.