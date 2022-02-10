На природоохранном комитете в Липецком облсовете начальник управления экологии и природных ресурсов в Липецкой области Галина Рощупкина представила народным избранникам информацию по контрольному вопросу «Об обращении с твёрдыми коммунальными отходами на территории Липецкой области».

— Благодаря реформе отрасли во многих населённых пунктах практически с нуля развита система сбора мусора. За этот период более чем в два раза увеличен контейнерный парк. Если до начала реформы у нас было почти 14 тысяч контейнеров, то на сегодняшний день более 30 тысяч, — рассказала Галина Рощупкина.

Также отмечена работа по рекультивации свалок. Из бюджета было выделено 108, 6 на мероприятия по обращению с отходами.

— Закончены работы по рекультивации свалки в Данкове. В урочище «Орлиный Лог» в Липецке завершён технический этап рекультивации. В 2022 году мы заканчиваем биологический этап и полностью закрываем эту свалку, — отметила Галина Рощупкина. — Совместно с органами местного самоуправления проведены работы по проектно-сметной документации на рекультивацию ещё двух объектов. Это свалка «Венера» в городе Липецке, которая работала до 2008 года и свалка в г. Ельце.

Несмотря на обстоятельный доклад главного эколога области, у депутатов много вопросов, в том числе от избирателей. Одна из главных тем это строительство нового полигона. Существующая площадка практически полностью заполнена.

— Полигон «Центролит» под Липецком почти исчерпал свои возможности. На строительство нового нужно время. Затягивать с решением нельзя. Нам нужно понимать, куда будем вывозить мусор, — поинтересовалась председатель природоохранного комитета Людмила Яськова.

— Мы говорим о строительстве ЭкоТехнопарка. Для того, чтобы выбрать земельный участок нужно соответствовать нескольким категориям. Это и отсутствие особо охраняемых природных территорий, и отсутствие путей миграции диких животных, и отсутствие водных поверхностных объектов, и даже отсутствие путей воздушных сообщений. Сейчас вопрос в работе, — пояснила начальник управления экологии и природных ресурсов.

Тон дальнейшего разговора задал спикер регионального парламента Дмитрий Аверов. Он задал вопросы члену Совета директоров АО «ЭкоПром-Липецк» Ивану Кошелеву. Эта организация обеспечивает площадку действующего полигина «Центролит».

Председатель облсовета обратил внимание, что у этой организаций подписано концессионное соглашение с мэрией, по которому «ЭкоПром-Липецк» занялся сбором, сортировкой и утилизацией отходов. Соглашение было заключено на 10 лет, но потом его продлили еще на два года. В 2020 году вступил в силу федеральный закон, по которому АО «ЭкоПром-Липецк» освободили от уплаты НДС. Существовали два варианта использования высвободившихся денег: снизить тариф на вывоз мусора для населения, или потратить их на инвестиции, в том числе строительство нового полигона. Но эти обязательства не реализованы.

Поэтому сегодня народные избранники задают резонные вопросы: куда и как будет вывозиться мусор, когда закроется «Центролит», почему эти работы до сих никто не начал и никто не проконтролировал, и кто понесет ответственность?

— Зачем на это должны тратиться деньги из бюджета Липецкой области или федерального бюджета? В то время как «ЭкоПром-Липецк» получает с этого бизнеса солидные доходы. А свои обязательства не выполняет. Прибыль организации 172 миллиона рублей только за 2020 год. Почему вы ждали и не предпринимали никаких мер, хотя полигон «Центролит» на грани закрытия, — спросил Дмитрий Аверов.

Ни на один из поставленных вопросов чёткого ответа представители «ЭкоПром-Липецк» и профильного управления депутатам не дали. Также не представили конкретных сроков и планов по решению данных вопросов.

— Я не услышал ответа, куда мы будем вывозить отходы в следующем году. Только общие слова. С учетом того, что сегодняшняя тема назревшая, мы будем её отрабатывать регулярно. Все соответствующие запросы будут направлены письменно. Ждём ответы в ближайшее время, — сказал Дмитрий Аверов.

Комитет принял решение обратиться к главе администрации области дать оценку эффективности работы управления экологии в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Также комитет направит в прокуратуру информацию о возможном нарушении в данной сфере региональным оператором АО «ЭкоПром-Липецк».