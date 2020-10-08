Куда отправят плитку, которую демонтировали в парке Победы в Липецке?

Тротуарной плитке, демонтированной в ходе благоустройства парка Победы, дают «вторую жизнь». «Квадраты», «Кирпичики», «Ракетки» и «Греция» – всего порядка четырёх тысяч квадратных метров покрытия – направляют на мощение дорожек городских дворов, а также благоустройство территорий детских садов.

– В начале лета, когда сложилось понимание какие объёмы плитки будут демонтированы, мы разослали предложения в различные организации и управляющие компании. Плитку мы предоставляем безвозмездно. Условия – потребность и готовность самостоятельно провести работы по укладке, – пояснили в городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства.

Свыше 2,2 тысяч кв. м. плитки различной формы получили образовательные учреждения. Это школа №11 и 11 детских садов. «Кирпичиками» здесь замостят пешеходные дорожки и площадки. Ещё свыше 1,2 тысяч кв. м. покрытия пойдут на благоустройство дворовых территорий. Так, возле дома №183 по улице Курчатова жильцы планируют выполнить в плитке участок рядом с детским игровым комплексом. Липчане, живущие рядом с Быхановым садом, решили обновить пешеходную дорожку от дома №61 по улице Гагарина до 19-й гимназии.

Дополнительно 350 кв. м. отправят на территорию спортивной школы №8, чтобы замостить дорожки по периметру. На улицы Бачурина, Шаталовой, 6-й Гвардейской дивизии выделили ещё 440 кв.м. – плитка пойдёт на устройство тротуаров, которых не хватает местным жителям.