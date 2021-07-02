С 01.07.2021 года в соответствии с постановлением администрации Липецкой области № 24 от 01.02.2021 г. «О реорганизации областного государственного предприятия «Липецкий областной водоканал», полномочия по организации водоснабжения и водоотведения переходят органам местного самоуправления городских поселений, муниципальных районов.

Основная цель перераспределения полномочий – повышение уровня жизни населения, обеспечение качественными коммунальными услугами населения Липецкой области и максимально оперативное решение проблем водно-канализационного хозяйства в регионе.

Такое перераспределение полномочий позволит более оперативно устранять аварии силами муниципалитета, а также более гибко планировать расходы и инвестиционные вложения. Кроме того, оно поможет установить своеобразный муниципальный «фильтр» потребностей и возможностей, характерных для каждого отдельного района Липецкой области.

С 01.07.2021 абонентам нужно обращаться в территориальные комплексы по месту жительства по телефонам:

ОГУП «Липецкий водоканал» – 8(4742)76-10-34

ОГУП «Воловский водоканал» – 8(47473)2-17-46

ОГУП «Данковский водоканал» – 8(961)032-58-17

ОГУП «Добринский водоканал» – 8(906)595-80-53

ОГУП «Добровский водоканал» – 8(47463)2-26-59

ОГУП «Долгоруковский водоканал» – 8(47468)2-10-56

ОГУП «Задонский водоканал» – 8(906)595-80-76

ОГУП «Измалковский водоканал» – 8(961)032-58-23

ОГУП «Краснинский водоканал» – 8(961)032-58-12

ОГУП «Лебедянский водоканал» – 8(47466)5-76-63

ОГУП «Лев-Толстовский водоканал» – 8(47463)2-26-59

ОГУП «Становлянский водоканал» – 8(47476)2-17-24

ОГУП «Тербунский водоканал» – 8(47474)2 -18 -96

ОГУП «Хлевенский водоканал» – 8(906)595-80-62

ОГУП «Усманский водоканал» – 8(47472)2-24-32

ОГУП «Чаплыгинский водоканал» – 8(905)681-55-18

Также круглосуточно принимает звонки Единая диспетчерская служба Липецкой области по телефону 8 800 450 48 48.

Вячеслав Пикалов, начальник отдела диспетчерского обслуживания «Информационно-технического центра»: «С 1 июля абоненты будут подавать заявки через единую диспетчерскую службу Липецкой области по телефону: 8-800-450-48-48. Звонки от абонентов водоканала мы уже принимаем, процесс этот отработан, соглашения о сотрудничестве со всеми предприятиями водоснабжения заключены.

Каждый звонок обрабатывается оператором ЕДС, который сразу заполняет заявку. Исполнителю в районный комплекс водоснабжения она отправляется мгновенно, через специальную компьютерную программу. Оператор еще и отслеживает, как выполняется заявка. Он перезванивает абоненту и уточняет, действительно ли все сделано».