«Кудыкина гора» и усадьба «Скорняково-Архангельское» в Задонском районе могут стать главными достопримечательностями России

Парк чудес «Кудыкина гора» и усадьба «Скорняково-Архангельское» в Задонском районе Липецкой области могут стать главными достопримечательностями России. Локации участвуют во Всероссийском конкурсе «От южных морей до полярного края» в номинации «Точки притяжения». Отдать голос за них можно до 4 мая 2025 года на сайте.

Путем народного голосования будут выбраны топ-30 достопримечательностей страны, которые в дальнейшем войдут в туристические маршруты программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие». Кроме того, фестиваль военно-исторической реконструкции «Тербунский рубеж. Жаркое лето 1942» украсит онлайн-галерею «Памятные места Великой Победы» на сайте программы.

Напомним, «Кудыкина гора» победила в конкурсе в 2024 году и стала одной из 30 лучших достопримечательностей России. «Новая инфраструктура, реставрация старинных усадеб, богатейшие народные традиции и промыслы, яркие событийные мероприятия: мы создаём условия, чтобы в наш регион гостям хотелось приезжать снова и снова. Липецкая область — не просто точка на карте. Это место, где каждый найдёт что-то своё: от тихого, семейного отдыха на природе до яркого, запоминающегося фестиваля, на который можно взять всю компанию», — подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.