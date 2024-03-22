Природный парк чудес участвует во всероссийском конкурсе «От южных морей до полярного края». Его проводят по программе Росмолодёжи «Больше, чем путешествие».

На первом этапе каждый из 89 субъектов страны представил по 5 локаций. Липецкая область помимо «Кудыкиной горы» — ещё археологический парк «Аргамач» в Елецком районе, улицу Мира в Ельце, Дом романовской игрушки в Липецком районе и Бювет в областном центре. Большинство голосов получил семейный парк чудес. До 31 марта проголосовать за него можно на сайте местагордости.рф. Номинаций — три. «Мечта моего сердца»: здесь представлены излюбленные места отдыха жителей региона. «Душа моей компании» — это точки притяжения молодёжи. В номинации «Гордость моей страны» голосовать предлагают за объекты исторического наследия.

По итогам определят ТОП-30 достопримечательностей России. Их смогут посетить участники программы «Больше, чем добро» — участники и победители всероссийских проектов. Итоги конкурса достопримечательностей объявят 3 апреля. Отдавший сразу три голоса получит 70 баллов от сервиса «Другое дело», их можно обменять на билеты в кино, экскурсии, образовательные программы и не только.

«В Липецкой области много интересных туристических мест. Природный парк «Кудыкина гора» — одна из главных достопримечательностей. Надеюсь, что участие во всероссийском конкурсе будет способствовать увеличению турпотока в наш регион», — заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.