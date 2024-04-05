Природный парк чудес «Кудыкина гора» в Задонском районе стал одним из победителей конкурса достопримечательностей «От южных морей до полярного края». С 1 по 31 марта участники голосования выбирали топ-30 объектов, которые войдут в туристические маршруты программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие».

«В Липецкой области много интересных туристических мест. Отдыхать у нас любят гости из разных российских регионов, Москвы и Санкт-Петербурга. Туризм в регионе выходит на принципиально новый уровень», – заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Для участия в конкурсе 89 региональных команд представили по пять главных локаций своего субъекта. Всего было отобрано 445 туробъектов. «Кудыкина гора» оказалась настолько популярной у голосовавших, что заняла лидирующие места сразу в двух номинациях – «Гордость моей страны» и «Атмосфера моей компании».

«Конкурс достопримечательностей «От южных морей до полярного края» – это не только соревнование, но и площадка, объединившая всех россиян. Жители страны увидели новые места гордости и смогли поделиться своими любимыми локациями. Конкурс продемонстрировал масштабность и разнообразие культурного поля России, показал важность сохранения и продвижения уникальных исторических, научных, природных и других объектов. А созданная в ходе конкурса галерея достопримечательностей стала источником вдохновения для российских туристов», – отметила руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева.