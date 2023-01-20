Социально-значимый проект по адаптации и социализации слабослышащих и глухих детей средствами театральной педагогики «Мир звуков и жестов театра тантамаресок» стартовал в Липецке на базе школы №40, в которой функционируют классы для глухих, слабослышащих и позднооглохших детей. Идейным организатором и координатором проекта выступил Центр развития творчества «Сокол». Средства на воплощение проекта Липецкая общественная организация инвалидов «Школа Мастеров» получила через благотворительный фонд «Анастасия», который поддерживает инклюзивные и социокультурные инициативы в области исполнительских и театральных искусств. Липецкая НКО стала одной из 12 организаций России, получившей такую поддержку.

«У данной общественной организации множество проектов, которые помогают людям с ограниченными возможностями здоровья жить интересной жизнью, заниматься творчеством и общаться друг с другом. Радует, что энтузиазм лидеров и активистов «Школы Мастеров» не ослабевает. Наоборот с каждым годом они придумывают и воплощают все новые и новые инициативы», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В рамках проекта пройдут мастер-классы по созданию кукол и изготовлению декораций. Также дети смогут попробовать себя в роли режиссера, постановщика, театрального художника, сценографа, дизайнера сцены. По окончании реализации проекта будет оформлена передвижная фотовыставка «Моя тантамаресочка», которая будет представлена во время гастрольной деятельности.

Тантамареской называют ростовую фигуру с вырезами для рук, ног и лица. У артиста в театре тантамаресок часть фигуры остается за ширмой, а лицо и руки видны. Зритель с нарушением слуха сможет «слышать» текст через мимику и жестовые обозначения, а ребенок-актер «говорить» с другими персонажами. Таким образом дети в игровой форме осваивают билингвистический метод обучения общению.